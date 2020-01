Drinkwater torna al Chelsea: concluso il prestito al Burnley

Sean Dyche, manager del Burnley, annuncia il ritorno di Danny Drinkwater al Chelsea. L'ex Leicester potrebbe ora essere girato all'Aston Villa.

Non è il volto nuovo dei sogni, ma è pur sempre un volto nuovo. E ora che il blocco al calciomercato in entrata è scomparso, e dunque il potrà effettuare operazioni in entrata a gennaio, il primo arrivo è in realtà un ritorno: Danny Drinkwater.

L'ex centrocampista del , campione d' nel 2016 con la memorabile squadra allenata da Claudio Ranieri, ha concluso il proprio prestito al e dunque tornerà a Londra. Ad annunciarlo è stato Sean Dyche, manager dei Clarets, in conferenza stampa.

Rispettati dunque alla lettera i termini dell'accordo che Chelsea e Burnley avevano stipulato nell'estate del 2019: Drinkwater aveva firmato un contratto di appena sei mesi, fino a gennaio, e dunque non è stata sfruttata l'opzione di prolungare il prestito fino al termine della stagione.

L'esperienza di Drinkwater al Burnley, peraltro, è stata pessima: a settembre l'ex Leicester è stato coinvolto in una rissa fuori da un pub con Kgosi Nthle, difensore dello Scunthorpe, dopo averci provato in maniera insistente con la sua ragazza. Durante quell'episodio si è provocato un infortunio a una caviglia. Nella prima parte della stagione, è sceso in campo solo una volta in Premier League.

Drinkwater tornerà dunque al Chelsea, ma non è detto che vi rimanga: da agosto a oggi ha vestito solo la maglia del Burnley, mai quella dei Blues. Che ora, in base ai regolamenti, potrebbero decidere di accordarsi con un'altra squadra per un nuovo prestito: l' è in pole.