Drinkwater, che paura: botte fuori da un pub dopo una lite per una ragazza

Danny Drinkwater dovrà stare lontano dai campi per qualche settimana a causa di una brutta disavventura. Il centrocampista del , in prestito dal e già campione d' col , domenica scorsa è rimasto coinvolto in una rissa fuori da un pub di Manchester.

A rivelarlo è il 'Sun' secondo cui Drinkwater avrebbe alzato il gomito durante la festa di compleanno di un amico e sarebbe stato cacciato dal pub dopo averci provato insistentemente con una ragazza, fidanzata con il difensore dello Scunthorpe United Kgosi Nthle.

Una volta fuori Drinkwater è stato quindi aggredito brutalmente da sei uomini che secondo un testimone lo picchiavano a sangue urlando: "Spacchiamogli le gambe".

