Il dramma di Kenny Sansom: diagnosticata una forma di demenza

E’ considerato uno dei più forti terzini della storia del calcio inglese, un campione che tra la fine degli anni ’70 e la fine degli anni ’80, per ben 86 volte ha vestito la maglia della Nazionale.

Kenny Sansom ha legato la sua carriera soprattutto al e all’, squadre delle quali è una vera leggenda e proprio il club delle ‘Eagles’ nelle scorse ore ha reso noto che l’ex calciatore è affetto dalla sindrome di Wernicke–Korsakoff.

The family of Kenny Sansom wish to update Crystal Palace supporters on Kenny’s health.



