Quali campionati vanno avanti dopo l'ultimo DPCM

Quali campionati di calcio vanno avanti dopo l'ultimo DPCM? Restano consentite soltanto le competizioni di interesse regionale e nazionale.

Il coronavirus continua a spaventare con un netto aumento dei contagi e il nuovo DPCM ha chiarito quali campionati potranno andare regolarmente avanti: il tutto è stato poi spiegato dal Premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Non sarà invece consentito il calcetto amatoriale fino a nuovo aggiornamento.

QUALI COMPETIZIONI SONO CONSENTITE

Secondo l'ultimo DPCM "in tema di sport di contatto sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni di interesse regionali e nazionali, mentre l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relativa agli sport di contatto, sono consentite solo in forma individuale e non per gare e competizioni”.

QUALI CAMPIONATI VANNO AVANTI

, Serie B e Serie C: i campionait professionistici vanno regolarmente avanti

Serie D: il campionato va avanti, in quanto evento di interesse nazionale.

Altre squadre

Eccellenza, Prima Categoria e Seconda Categoria: la decisione spetterà alle regioni, nonostante siano campionati di interesse regionali. In Lombardia sono attualmente sospesi fino al 6 novembre.

Terza Categoria: stop ai campionati.

Campionati giovanili: tutti i campionati della FIGC di interesse nazionale vanno avanti, compreso il campionato Primavera. Tutti i campionati di interesse regionale saranno oggetto di valutazione delle regioni.

Calcio a 5: i campionati di Serie A e A2 maschile e femminile vanno avanti, prosegue anche la Serie B maschile.

Calcio femminile: tutti i campionati della FIGC di interesse nazionale vanno avanti. I campionati di interesse regionale saranno valutati dalle regioni.