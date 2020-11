Dove vedere Zenit-Lazio in tv e streaming

La Lazio affronta lo Zenit per la 3ª giornata del Girone F di Champions League: tutto sulle formazioni e su dove vedere la partita in tv e streaming.

Dopo il successo al debutto col e il pareggio di Bruges, la è chiamata ad affrontare il terzo ostacolo lungo il proprio cammino stagionale in : lo San Pietroburgo.

Per la terza giornata del Girone F, gli uomini di Simone Inzaghi sfidano i russi protagonisti di un avvio di torneo disastroso: due sconfitte su due e zero punti in classifica, frutto dei ko rimediati col Bruges all'esordio (1-2) in casa e a Dortmund per 2-0.

La Lazio, di contro, dopo il 3-1 contro Haaland e soci all'Olimpico ha colto un 1-1 in in formazione ampiamente rimaneggiata causa emergenza Covid in squadra.

QUANDO SI GIOCA ZENIT-LAZIO

Zenit-Lazio si gioca mercoledì 4 novembre 2020 allo stadio 'San Pietroburgo', in : fischio d'inizio fissato alle ore 18:55 italiane.

DOVE VEDERE ZENIT-LAZIO IN TV E STREAMING

La partita di Champions tra Zenit e Lazio sarà trasmessa in diretta su Sky, detentrice dei diritti del torneo continentale: canale di riferimento Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 472 del digitale terrestre.

In alternativa, Zenit-Lazio è disponibile in su Sky Go, il servizio dedicato agli abbonati Sky: occorrerà scaricare l'app ufficiale su pc, smartphone o tablet. Altra opzione è rappresentata da Now TV, registrandosi al sito internet della piattaforma e scegliendo l'acquisto di uno dei pacchetti a disposizione.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-LAZIO

ZENIT (4-3-3): M. Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Wendel, Barrios, Erokhin; Kuzyaev, Dzyuba, Driussi. All. Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Hoedt; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi.