Africa Cup of Nations
team-logoZambia
Prince Moulay Abdellah Stadium
team-logoMarocco
Michael Baldoin

Dove vedere Zambia-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Zambia e Marocco si sfidano nella terza e ultima giornata del gruppo A della Coppa d'Africa: tutte le info sul match, dalle formazioni a canale tv e diretta streaming.

Il Marocco prosegue il suo cammino nella Coppa d’Africa con l’obiettivo di conquistare il secondo trofeo della sua storia, dopo quello ottenuto nel 1976.

Grande sorpresa del Mondiale 2022, chiuso al quarto posto dopo le sconfitte in semifinale contro la Francia e nella finale per il terzo posto contro la Croazia, il Marocco figura tra le favorite del torneo e può contare sul fattore campo.

Nella terza e ultima giornata del gruppo A, Brahim Diaz e compagni affronteranno lo Zambia, squadra che lotta per strappare un posto negli ottavi di finale.

Come guardare Zambia-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streaming

Zambia-Marocco sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili.

Africa Cup of Nations
Zambia crest
Zambia
ZAM
Marocco crest
Marocco
MAR

Zambia-Marocco: ora di inizio

crest
Africa Cup of Nations - Africa - Coppa delle Nazioni - Gruppo A
Prince Moulay Abdellah Stadium

Zambia-Marocco si gioca lunedì 29 dicembre 2025, alle 20:00 italiane, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco).

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Zambia - Marocco

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sichone

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • W. Regragui

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Zambia-Marocco

ZAMBIA (4-1-3-2): Mwanza; M. Banda, Sakala, Chanda, Musonda; Tembo; L. Banda, Simukonda, Sakala; Zangwa, Daka. Ct. Sichone.

MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Brahim Diaz, El Kaabi, Saibari. Ct. Regragui.

Forma

ZAM
-Forma

Goal segnato (subito)
4/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

MAR
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

ZAM

Ultime 5 partite

MAR

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

3

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Il Marocco ha vinto 11 dei 16 match disputati contro lo Zambia tra tutte le competizioni (amichevoli comprese): soli due, invece, i successi degli zambiani. 

Classifica

