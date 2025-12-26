Dove vedere Zambia-Marocco in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Il Marocco prosegue il suo cammino nella Coppa d’Africa con l’obiettivo di conquistare il secondo trofeo della sua storia, dopo quello ottenuto nel 1976.
Grande sorpresa del Mondiale 2022, chiuso al quarto posto dopo le sconfitte in semifinale contro la Francia e nella finale per il terzo posto contro la Croazia, il Marocco figura tra le favorite del torneo e può contare sul fattore campo.
Nella terza e ultima giornata del gruppo A, Brahim Diaz e compagni affronteranno lo Zambia, squadra che lotta per strappare un posto negli ottavi di finale.
Come guardare Zambia-Marocco in diretta? Canale TV e diretta streaming
Zambia-Marocco sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.
Zambia-Marocco: ora di inizio
Zambia-Marocco si gioca lunedì 29 dicembre 2025, alle 20:00 italiane, allo stadio Prince Moulay Abdallah di Rabat (in Marocco).
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Zambia-Marocco
ZAMBIA (4-1-3-2): Mwanza; M. Banda, Sakala, Chanda, Musonda; Tembo; L. Banda, Simukonda, Sakala; Zangwa, Daka. Ct. Sichone.
MAROCCO (4-3-3): Bono; Mazraoui, Aguerd, El Yamiq, Salah-Eddine; El Aynaoui, Amrabat, Ounahi; Brahim Diaz, El Kaabi, Saibari. Ct. Regragui.
Forma
Partite tra le due squadre
Il Marocco ha vinto 11 dei 16 match disputati contro lo Zambia tra tutte le competizioni (amichevoli comprese): soli due, invece, i successi degli zambiani.