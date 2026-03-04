Dove vedere Wrexham-Chelsea di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
Tra le favole della FA Cup 2025/2026 va menzionata anche quella del Wrexham, che agli ottavi di finale affronterà in gara secca il Chelsea per cercare di continuare a sognare.
I gallesi, impegnati nella Championship ed in piena corsa per la promozione in Premier League, si misureranno coi Blues in un match decisamente intrigante, visto l'ambizioso progetto dei padroni di casa a fronte dei fiumi di milioni spesi dai londinesi in questi anni.
In caso di parità al 90' - come ormai noto - niente replay, bensì supplementari ed eventualmente rigori.
Le info su Wrexham-Chelsea di FA Cup sono disponibili in questa pagina, incluse le formazioni, il canale tv del match e la copertura streaming.
Come guardare Wrexham-Chelsea in diretta? Canale TV e diretta streaming
Wrexham-Chelsea sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e dunque visibile in tv tramite app o dispositivi, nonché visibile in diretta streaming su Discovery+, sul sito di DAZN o scaricandone l'app su dispositivi mobili, e utilizzando NordVPN.
Wrexham-Chelsea: ora di inizio
Wrexham-Chelsea, valevole per gli ottavi della FA Cup, si gioca sabato 7 marzo 2026 alle ore 18:45 italiane al Racecourse Ground di Wrexham
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Wrexham-Chelsea
WREXHAM (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Thomason Kabore, O’Brien, Dobson; Windass, Rathbone; Moore. All. Parkinson.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Gusto; Caicedo, Santos; Palmer, Fernandez, Garnacho; Delap. All. Rosenior.