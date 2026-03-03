Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
FA Cup
team-logoWolverhampton Wanderers
Molineux Stadium
team-logoLiverpool
Guarda su DAZNGuarda su Discovery+
GOAL

Dove vedere Wolverhampton-Liverpool di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il Liverpool vuole provare a vincere l'FA Cup, il prossimo ostacolo sarà il Wolverhampton: tutte le informazioni sulla sfida.

Pubblicità

Prosegue la Fa Cup con il quinto turno; tra le sfide in programma c'è Wolverhampton-Liverpool, che dopo essersi affrontate in campionato lo faranno pochi giorni dopo anche in Coppa. 

I Wolves hanno superato nei turni precedenti il Grimsby Town e Shrewsbury Town mentre il Liverpool ha battuto il Brighton e il Barnsley. 

Di seguito tutte le info su Wolverhampton-Liverpool, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita. 

FA Cup
Wolverhampton Wanderers crest
Wolverhampton Wanderers
WOL
Liverpool crest
Liverpool
LIV

Come guardare Wolverhampton-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Wolverhampton-Liverpool sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL allesportivo.

Wolverhampton-Liverpool: ora di inizio

crest
FA Cup - FA Cup
Molineux Stadium

Wolverhampton-Liverpool di FA Cup si gioca venerdì 5 marzo 2026, alle ore 21 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Wolverhampton Wanderers - Liverpool

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. Edwards

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Slot

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Probabili formazioni Wolverhampton-Liverpool

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong. All. Edwards.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike. All. Slot.

Forma

WOL
-Forma

Goal segnato (subito)
5/3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

LIV
-Forma

Goal segnato (subito)
11/4
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

WOL

Ultime 5 partite

LIV

0

Vittorie

0

Pareggi

5

Vittorie

4

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Classifica

Pubblicità
0