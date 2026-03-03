Dove vedere Wolverhampton-Liverpool di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Prosegue la Fa Cup con il quinto turno; tra le sfide in programma c'è Wolverhampton-Liverpool, che dopo essersi affrontate in campionato lo faranno pochi giorni dopo anche in Coppa.

I Wolves hanno superato nei turni precedenti il Grimsby Town e Shrewsbury Town mentre il Liverpool ha battuto il Brighton e il Barnsley.

Di seguito tutte le info su Wolverhampton-Liverpool, incluse quelle che riguardano canale tv, formazioni e copertura streaming della partita.

Come guardare Wolverhampton-Liverpool in diretta? Canale TV e diretta streaming

Wolverhampton-Liverpool sarà trasmessa in co-esclusiva sia su DAZN che Discovery, nonché visibile in diretta streaming anche utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Wolverhampton-Liverpool: ora di inizio

FA Cup - FA Cup Molineux Stadium

Wolverhampton-Liverpool di FA Cup si gioca venerdì 5 marzo 2026, alle ore 21 italiane.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Wolverhampton-Liverpool

WOLVERHAMPTON (3-4-2-1): Sa; Mosquera, S Bueno, T Gomes; Tchatchoua, A Gomes, J Gomes, H Bueno; Bellegarde, Mane; Armstrong. All. Edwards.

LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Gakpo, Szoboszlai, Salah; Ekitike. All. Slot.

