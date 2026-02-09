Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Women's Champions League
team-logoVfL Wolfsburg
AOK Stadion
team-logoJuventus
Guarda in streaming su NordVPN
Lelio Donato

Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Tutte le info su come guardare l'andata degli ottavi di finale della Women's Champions League tra Wolfsburg e Juventus femminile: canale tv, orario e diretta streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Juventus Women scende in campo per l'andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Wolfsburg.

Le bianconere hanno chiuso all'ottavo posto la fase campionato proprio davanti alle tedesche, seppure di un solo punto.

Di seguito tutte le informazioni su Wolfsburg-Juventus femminile: quando si gioca, dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni.

Come guardare Wolfsburg-Juventus femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

Wolfsburg-Juventus femminile non verrà trasmessa da nessun canale televisivo italiano in chiaro. Sarà invece possibile guardare la partita delle bianconere in diretta streaming  su Disney+, piattaforma che detiene i diritti della Champions League femminile. Per vedere la gara si deve scaricare l'app o su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet).

Women's Champions League
VfL Wolfsburg crest
VfL Wolfsburg
WOB
Juventus crest
Juventus
JUV

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Wolfsburg-Juventus femminile: ora di inizio

crest
Women's Champions League - Fase finali
AOK Stadion

Wolfsburg-Juventus femminile si gioca giovedì 12 febbraio 2026: calcio d'inizio in programma alle ore 18.45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni VfL Wolfsburg - Juventus

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • S. Lerch

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Canzi

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso

Infortuni e squalifiche

  • Nessun giocatore escluso


Forma

WOB
-Forma

Goal segnato (subito)
12/7
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

JUV
-Forma

Goal segnato (subito)
10/3
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Partite tra le due squadre

WOB

Ultime 2 partite

JUV

0

Vittorie

1

Pareggio

1

Vittoria

2

Goal segnati

4
Partite con più di 2,5 gol
1/2
Entrambe le squadre a segno
1/2
Pubblicità
0