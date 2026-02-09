Dove vedere Wolfsburg-Juventus femminile in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.
La Juventus Women scende in campo per l'andata degli ottavi di finale della Champions League contro il Wolfsburg.
Le bianconere hanno chiuso all'ottavo posto la fase campionato proprio davanti alle tedesche, seppure di un solo punto.
Di seguito tutte le informazioni su Wolfsburg-Juventus femminile: quando si gioca, dove vederla in diretta tv e streaming e le formazioni.
Come guardare Wolfsburg-Juventus femminile in diretta? Canale TV e diretta streaming
Wolfsburg-Juventus femminile non verrà trasmessa da nessun canale televisivo italiano in chiaro. Sarà invece possibile guardare la partita delle bianconere in diretta streaming su Disney+, piattaforma che detiene i diritti della Champions League femminile. Per vedere la gara si deve scaricare l'app o su un moderno televisore o su un qualsiasi dispositivo mobile (pc, cellulare, tablet).
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Wolfsburg-Juventus femminile: ora di inizio
Wolfsburg-Juventus femminile si gioca giovedì 12 febbraio 2026: calcio d'inizio in programma alle ore 18.45.