Dove vedere Wolfsberger-Roma in tv e streaming

Seconda giornata della fase a gironi di Europa League, Roma in terra austriaca: le informazioni su dove vedere la sfida in tv e streaming.

Dopo la larga vittoria dell'esordio, la cerca conferme in trasferta. I giallorossi se la vedranno contro il Wolfsberger per il secondo turno della fase a gironi di : obiettivo, mantenere la testa della classifica con un secondo successo.

In la Roma è tornata alla vittoria grazie all'1-0 di misura ottenuto contro il , ma ha perso due elementi fondamentali come Pellegrini e Mkhitaryan. Assenze importanti per i giallorossi nelle prossime settimane, con Pastore pronto a riprendersi il posto da titolare in Europa.

Nel primo match di Europa League il Wolfsbergher ha conquistato una netta e convincente vittoria in casa del Monchengladbach: 4-0 e avviso alla Roma.

QUANDO SI GIOCA WOLFSBERGER-ROMA

La sfida tra Wolfsberger e Roma si giocherà giovedì 3 ottobre 2019 alle ore 18:55: appuntamento allo stadio UPC Arena a Graz. Lo stadio del team austriaco è infatti indisponibile perchè... pieno di alberi: nei mesi di settembre e ottobre, infatti, l'impianto di Klagenfurt ospita un'iniziativa contro il degrado ambientale.

DOVE VEDERE WOLFSBERGER-ROMA IN TV E STREAMING

Il match tra Wolfsberger e Roma, valido per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa in diretta da Sky sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite; 472/482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite).

Wolfsberger-Roma sarà disponibile anche in grazie al servizio Sky Go, dedicato a tutti gli abbonati Sky: basterà scaricare l'apposita app dal sito di Sky per seguire il match attraverso tablet, pc e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI WOLFSBERGER-ROMA

Scelte quasi obbligate in attacco per la Roma, vista l'indisponibilità di Under, Mkhitaryan e Pellegrini: Zaniolo, Pastore e Kluivert giocheranno sulla trequarti, con Dzeko ancora una volta unica punta. In mediana spazio per Cristante e Diawara, mentre Kolarov e Spinazzola saranno i terzini. Davanti a Pau Lopez dal 1' Fazio e Juan Jesus.

WOLFSBERGER (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Spinazzola, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Diawara, Cristante; Zaniolo, Pastore, Kluivert; Dzeko