Premier League
team-logoWest Ham United
London Stadium
team-logoManchester United
Michael Di Chiaro

Dove vedere West Ham-Manchester United in tv e streaming: canale, orario, formazioni

West Ham e Manchester United si sfidano in occasione della giornata numero 26 di Premier League: ecco dove vedere il match in diretta tv e in streaming.

La ventiseiesima giornata di Premier League offre l'incrocio tra West Ham e Manchester United.

Gli Hammers, terzultimi in classifica, sono reduci dal vitale successo per 0-2 sul campo del Burnley. I Red Devils, invece, vivono un momento di grande forma dall'arrivo di Carrick in panchina: quattro vittorie consecutive e quarto posto in classifica.

Di seguito tutte le info riguardanti West Ham-Manchester United, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare West Ham-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming

Premier League
West Ham United crest
West Ham United
WHU
Manchester United crest
Manchester United
MUN

West Ham-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

West Ham-Manchester United: ora di inizio

crest
Premier League - Premier League
London Stadium

West Ham-Manchester United si gioca martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21.00 italiane, allo Stadio Olimpico di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni West Ham United - Manchester United

West Ham UnitedHome team crest

4-4-1-1

Formazione

4-2-3-1

Home team crestMUN
1
M. Hermansen
12
M. Diouf
4
A. Disasi
29
A. Wan-Bissaka
15
K. Mavropanos
9
C. Wilson
20
J. Bowen
18
M. Fernandes
7
C. Summerville
28
T. Soucek
11
V. Castellanos
31
S. Lammens
5
H. Maguire
2
D. Dalot
6
L. Martinez
23
L. Shaw
10
M. Cunha
16
Amad
8
B. Fernandes
37
K. Mainoo
18
Casemiro
19
B. Mbeumo

4-2-3-1

MUNAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • N. Espirito Santo

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Carrick

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni West Ham-Manchester United

Forma

WHU
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

MUN
-Forma

Goal segnato (subito)
11/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Partite tra le due squadre

WHU

Ultime 5 partite

MUN

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

6

Goal segnati

7
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

0