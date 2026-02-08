Dove vedere West Ham-Manchester United in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La ventiseiesima giornata di Premier League offre l'incrocio tra West Ham e Manchester United.

Gli Hammers, terzultimi in classifica, sono reduci dal vitale successo per 0-2 sul campo del Burnley. I Red Devils, invece, vivono un momento di grande forma dall'arrivo di Carrick in panchina: quattro vittorie consecutive e quarto posto in classifica.

Di seguito tutte le info riguardanti West Ham-Manchester United, comprese formazioni, canale tv e copertura streaming del match.

Come guardare West Ham-Manchester United in diretta? Canale TV e diretta streaming

West Ham-Manchester United sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport 4K. Il match sarà visibile in streaming su NOW e utilizzando Sky Go o NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

West Ham-Manchester United: ora di inizio

Premier League - Premier League London Stadium

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

West Ham-Manchester United si gioca martedì 10 febbraio 2026, alle ore 21.00 italiane, allo Stadio Olimpico di Londra.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni West Ham-Manchester United

Forma

Partite tra le due squadre

Classifica