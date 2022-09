Dove vedere Viktoria Plzen-Inter in tv e streaming

Secondo impegno di Champions dei nerazzurri, stavolta in casa dei cechi. Dove vedere l'incontro in tv e in diretta streaming.

L'Inter è chiamata a riscattare il ko all'esordio stagionale in Champions League contro il Bayern. L'avversario dei nerazzurri è decisamente più alla portata rispetto ai bavaresi.

Attenzione però a considerare il Viktoria Plzen una squadra materasso. I cechi non hanno alcuna intenzione di sfigurare e in passato hanno saputo far male alle squadre italiane, battendo la Roma nel 2019.

Non si registrano però precedenti tra le due squadre, che si sfideranno per la prima volta nella loro storia proprio in Champions League.

QUANDO SI GIOCA VIKTORIA PLZEN-INTER

L’incontro tra Viktoria Plzen ed Inter si disputerà martedì 13 settembre alla Doosan Aréna alle ore 18:45.

DOVE VEDERE VIKTORIA PLZEN-INTER IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra le due formazioni verrà trasmessa da Sky. Per vederla in tv bisognerà quindi sintonizzarsi (a fronte di un abbonamento attivo al broadcaster) sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport (numero 252).

Per seguirla in streaming invece si potrà ricorrere a Sky Go, app messa a disposizione su pc fisso e su dispositivi mobili come smartphone e tablet.

TELECRONISTA A SECONDA VOCE

Sky non ha ancora reso noti i nomi dei due telecronisti che commenteranno in diretta l'incontro.

PROBABILI FORMAZIONI VIKTORIA PLZEN-INTER

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Kopic, Sykora, Mosquera; Chory. All.Bilek

INTER (3-5-2): Onana; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Dzeko, Lautaro Martinez.