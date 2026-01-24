Dove vedere Verona-Udinese in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Verona e Udinese danno vita al secondo Derby del Triveneto stagionale: sono proprio la squadra di Paolo Zanetti e quella di Kosta Runjaic a sfidarsi nel posticipo del lunedì, gara finale della ventiduesima giornata di Serie A.

Verona ultimo in classifica assieme al Pisa e con un disperato bisogno di ottenere la vittoria; incostante invece l'Udinese, attualmente posizionata a metà classifica e comunque lontana dalla zona retrocessione.

Di seguito tutte le info su come seguire il posticipo tra Verona e Udinese in diretta tv e streaming.

Come guardare Verona-Udinese in diretta? Canale TV e diretta streaming

La gara tra Verona e Udinese sarà visibile sull'app di DAZN, fruibile su una moderna smart tv compatibile con il servizio ma non solo: si potrà vedere la gara anche su un dispositivo mobile (pc, tablet, cellulare), su una console di gioco (Xbox e PlayStation) oppure su dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire TV Stick e TIMVISION Box.

La partita del Bentegodi è inoltre una delle tre della ventiduesima giornata trasmesse anche da Sky: sarà visibile su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251.

In streaming, Verona-Udinese sarà visibile su Sky Go e su NOW, in quest'ultimo caso acquistando il Pass Sport.

Come guardare Verona-Udinese all'estero con una VPN

A che ora c'è Verona-Udinese?

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Lecce-Lazio con il tuo solito servizio di streaming, in questo caso Dazn, Sky e NOW. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Udinese si gioca in posticipo alle ore 20.45 di lunedì 26 gennaio 2026. Il match andrà in scena al Bentegodi di Verona.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Verona

Ceduto Giovane al Napoli, Zanetti si affida alla coppia Sarr-Orban in attacco. Anche Nunez se n'è andato: è tornato al Celta Vigo. In difesa dovrebbe dunque toccare a Slotsager, visto che Bella-Kotchap, Frese e Valentini non sono al meglio. Lirola confermato sulla destra dopo il ritorno in Italia dal Marsiglia. Montipò verso il ritorno da titolare.

Notizie sull'Udinese

Runjaic va verso la conferma quasi in toto dell'undici che ha perso contro l'Inter. Fuori però Piotrowski, che dovrebbe essere rimpiazzato in mezzo al campo. Ancora senza Zaniolo, sarà Atta a sostenere Davis in attacco.

Probabili formazioni Verona-Udinese



VERONA (3-5-2): Montipò; Slotsager, Nelsson, Ebosse; Lirola, Serdar, Gagliardini, Bernede, Bradaric; Sarr, Orban. All. Zanetti

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Atta; Davis. All. Runjaic

Forma: le ultime partite

Precedenti tra Verona e Udinese

Classifica di Verona e Udinese