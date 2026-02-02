Dove vedere Verona-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Una partita da non sbagliare, in cui il pareggio non aiuterà nessuno. Verona-Pisa è una delle gare più importanti di questo inverno, almeno in ottica salvezza. Parliamo del resto delle squadre che condividono l'ultima posizione, con 14 punti che negli ultimi giorni hanno portato all'esonero di entrambi gli allenatori, Zanetti da una parte e Gilardino dall'altra.

A -4 dal quartultimo posto, ma già a -9 dal quintultimo, sia Verona che Pisa devono assolutamente vincere per cominciare a sperare nella permanenza in Serie A, nonostante ancora quattro mesi di campionato da disputare. Appena due punti negli ultimi cinque turni per i toscani, mentre la squadra veneta ha addirittura rimediato un solo pareggio tra fine 2025 e inizio 2026.

Per quanto riguarda i nuovi allenatori, il Verona verrà guidato da Sammarco in attesa di capire se arriverà D'Aversa, mentre il Pisa potrebbe presto contare sull'ex giocatore di Serie A Hiljemark, classe 1992 che ha già intrapreso da anni la carriera da tecnico.

Come guardare Verona-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Verona e Pisa si può vedere in diretta tv e streaming su Dazn, via app o sito ufficiale. Chi ha attivato zona Dazn può comunque seguire il match anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (Dazn 1).

Come guardarla all'estero con una VPN

Verona-Pisa: a che ora inizia

