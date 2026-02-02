Goal.com
Serie A
team-logoHellas Verona
Stadio M. A. Bentegodi
team-logoPisa
Francesco Schirru

Dove vedere Verona-Pisa venerdì in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Una partita da non sbagliare, in cui il pareggio non aiuterà nessuno. Verona-Pisa è una delle gare più importanti di questo inverno, almeno in ottica salvezza. Parliamo del resto delle squadre che condividono l'ultima posizione, con 14 punti che negli ultimi giorni hanno portato all'esonero di entrambi gli allenatori, Zanetti da una parte e Gilardino dall'altra.

A -4 dal quartultimo posto, ma già a -9 dal quintultimo, sia Verona che Pisa devono assolutamente vincere per cominciare a sperare nella permanenza in Serie A, nonostante ancora quattro mesi di campionato da disputare. Appena due punti negli ultimi cinque turni per i toscani, mentre la squadra veneta ha addirittura rimediato un solo pareggio tra fine 2025 e inizio 2026.

Per quanto riguarda i nuovi allenatori, il Verona verrà guidato da Sammarco in attesa di capire se arriverà D'Aversa, mentre il Pisa potrebbe presto contare sull'ex giocatore di Serie A Hiljemark, classe 1992 che ha già intrapreso da anni la carriera da tecnico.

Come guardare Verona-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Verona e Pisa si può vedere in diretta tv e streaming su Dazn, via app o sito ufficiale. Chi ha attivato zona Dazn può comunque seguire il match anche su Sky, in particolare sul canale numero 214 (Dazn 1).

Come guardarla all'estero con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Verona-Pisa con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Pisa: a che ora inizia

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Pisa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Sammarco

Probabile formazione

Panchina

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

VERONA (3-5-2): Perilli; Slotsager, Nelsson, Valentini; Lirola, Frese, Gagliardini, Bernede, Harroui; Sarr, OrbanPISA (3-4-2-1): Scuffet; Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov; Touré, Aebischer, Marin, Angori; Tramoni, Moreo; Meister.

Forma di Verona e Pisa

VER
-Forma

Goal segnato (subito)
3/11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
6/15
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
4/5

Precedenti tra Verona e Pisa

VER

Ultime 3 partite

PIS

0

Vittorie

3

Pareggi

0

Vittorie

1

Goal segnati

1
Partite con più di 2,5 gol
0/3
Entrambe le squadre a segno
1/3

Classifica di Verona e Pisa

