Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella ventesima giornata di Serie A la Lazio è impegnata al 'Bentegodi' contro il Verona.
Nell'ultimo turno prezioso pareggio esterno della formazione di Paolo Zanetti che ha sfiorato il colpaccio sul campo del Napoli, pareggio per 2-2 anche della Lazio che ha evitato la sconfitta contro la Fiorentina in pieno recupero su calcio di rigore.
In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.
Come guardare Verona-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming
Come guardare ovunque con una VPNSe ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.
Verona-Lazio: ora di inizio
Notizie sulle squadre e formazioni
Probabili formazioni Verona-Lazio
VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri
Forma
Discreto momento di forma per il Verona che ha raccolto sette dei tredici punti nelle ultime cinque partite e in casa ha battuto l'Atalanta prima di perdere rovinosamente contro il Torino. Quattro partite senza vittorie invece per la Lazio che ne ha pareggiate tre perdendo solo contro il Napoli.