Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Nella ventesima giornata di Serie A la Lazio è impegnata al 'Bentegodi' contro il Verona.

Nell'ultimo turno prezioso pareggio esterno della formazione di Paolo Zanetti che ha sfiorato il colpaccio sul campo del Napoli, pareggio per 2-2 anche della Lazio che ha evitato la sconfitta contro la Fiorentina in pieno recupero su calcio di rigore.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.

Come guardare Verona-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Verona-Lazio: ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio M. A. Bentegodi

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Verona-Lazio

CI saranno diversi modi per vedere Verona-Lazio per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Verona-Lazio sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW.Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri

Forma

Discreto momento di forma per il Verona che ha raccolto sette dei tredici punti nelle ultime cinque partite e in casa ha battuto l'Atalanta prima di perdere rovinosamente contro il Torino. Quattro partite senza vittorie invece per la Lazio che ne ha pareggiate tre perdendo solo contro il Napoli.

