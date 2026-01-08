Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoHellas Verona
Stadio M. A. Bentegodi
team-logoLazio
Lelio Donato

Dove vedere Verona-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Lazio impegnata a Verona nella ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno: tutte le informazioni su dove vedere la gara in tv e la diretta streaming del match di campionato.

Nella ventesima giornata di Serie A la Lazio è impegnata al 'Bentegodi' contro il Verona.

Nell'ultimo turno prezioso pareggio esterno della formazione di Paolo Zanetti che ha sfiorato il colpaccio sul campo del Napoli, pareggio per 2-2 anche della Lazio che ha evitato la sconfitta contro la Fiorentina in pieno recupero su calcio di rigore.

In questa pagina tutto quello che c'è da sapere sulla partita: dalle formazioni a dove vedere il match in tv e in streaming.

Come guardare Verona-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Hellas Verona
Lazio
CI saranno diversi modi per vedere Verona-Lazio per vederla su DAZN sarà necessario scaricare l'app su un televisore compatibile, o in alternativa utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box oppure console PlayStation e XBox. La partita sarà trasmessa però anche su Sky e in particolare sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251). Verona-Lazio sarà visibile anche in streaming su Sky Go o su NOW. 

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Verona-Lazio: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Hellas Verona - Lazio

3-5-2

Formazione

4-3-3

1
L. Montipo
6
N. Valentini
37
A. Bella-Kotchap
5
U. Nunez
3
M. Frese
63
R. Gagliardini
12
D. Bradaric
36
C. Niasse
24
A. Bernede
9
A. Sarr
16
G. Orban
94
I. Provedel
34
M. Gila
3
L. Pellegrini
13
A. Romagnoli
29
M. Lazzari
32
D. Cataldi
26
T. Basic
8
M. Guendouzi
22
M. Cancellieri
10
M. Zaccagni
18
G. Isaksen

4-3-3

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • P. Zanetti

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Verona-Lazio

VERONA (3-5-2): Montipò; Nunez, Bella-Kotchap, Valentini; Bradaric, Niasse, Gagliardini, Bernede, Frese; Giovane, Orban. All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Vecino, Belahyane; Isaksen, Noslin, Cancellieri. All. Sarri

Forma

-Forma

Goal segnato (subito)
7/10
Partite con più di 2,5 gol
5/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

-Forma

Goal segnato (subito)
4/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Discreto momento di forma per il Verona che ha raccolto sette dei tredici punti nelle ultime cinque partite e in casa ha battuto l'Atalanta prima di perdere rovinosamente contro il Torino. Quattro partite senza vittorie invece per la Lazio che ne ha pareggiate tre perdendo solo contro il Napoli.

Partite tra le due squadre

VER

Ultime 5 partite

LAZ

0

Vittorie

1

Pareggio

4

Vittorie

2

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Classifica

0