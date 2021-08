Inter di scena sul campo del Verona nel 2° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare la sfida in tv e streaming.

La Serie A 2021/22 è appena iniziata e già non sono mancate le sorprese: così come le conferme e, in questo caso, il pensiero corre subito verso i campioni d'Italia in carica dell'Inter, impegnati in trasferta contro il Verona nella seconda giornata.

I nerazzurri non hanno avuto alcuna difficoltà a piegare la quasi inesistente resistenza del Genoa, sommerso con quattro reti: a segno anche i nuovi arrivi Calhanoglu e Dzeko, oltre a Skriniar e Vidal che hanno reso il passivo più pesante per il 'Grifone'.

Esordio negativo invece per il Verona di Di Francesco, che ha dovuto arrendersi al Sassuolo col punteggio di 2-3: inutile la doppietta di Zaccagni, migliore in campo per distacco dei suoi e, per l'occasione, bomber di razza.

L'ultimo confronto al 'Bentegodi' tra queste due squadre risale al 23 dicembre 2020 e coincide con un successo dell'Inter: di Lautaro e Skriniar le reti nerazzurre, in mezzo il momentaneo pari siglato da Ilic.

I meneghini cercano il secondo successo per rafforzare la leadership e costruire un discreto vantaggio sulla Juventus fermata clamorosamente dall'Udinese, capace di rimontare due reti alla squadra di Massimiliano Allegri.

QUANDO SI GIOCA VERONA-INTER

Verona-Inter si giocherà venerdì 27 agosto 2021 allo stadio 'Marcantonio Bentegodi' di Verona, secondo match della seconda giornata di Serie A. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

DOVE VEDERE VERONA-INTER IN TV E STREAMING

La sfida tra Verona e Inter sarà visibile su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, disponibile anche attraverso le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Chi non possiede una tv smart può ricorrere all'utilizzo di dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Il match sarà trasmesso anche da Sky sui seguenti canali: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport 4K (213 del satellite).

La diretta streaming sarà disponibile su dispositivi iOS e Android come smartphone e tablet tramite l'applicazione di DAZN, raggiungibile anche collegandosi al sito ufficiale da pc: basterà inserire le proprie credenziali d'accesso per accedere al catalogo e selezionare l'evento desiderato.

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go, con l'app scaricabile su pc, smartphone e tablet. L'alternativa è rappresentata da NOW, piattaforma che consente di assistere alla programmazione di Sky dopo aver sottoscritto un abbonamento.

PROBABILI FORMAZIONI VERONA-INTER

Di Francesco con il dubbio Faraoni: qualora non dovesse farcela, pronto di nuovo Casale per agire sulla fascia destra. Tameze può tornare tra i titolari dopo la panchina della prima giornata, così come Ilic in sostituzione dello squalificato Veloso. Barak e Zaccagni a supporto di Kalinic, ancora out Lasagna.

Simone Inzaghi potrebbe confermare l'undici che ha ben figurato contro il Genoa, ad eccezione di Sensi: Lautaro è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo e si candida per affiancare Dzeko in avanti. Darmian più di Dumfries a destra, nessuna sorpresa in difesa.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Casale, Ilic, Tameze, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.