Dove vedere Verona-Bologna: in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Hellas Verona e Bologna si sfideranno nel recupero della 16esima giornata di Serie A Enilive. A venti giorni dal rinvio, obbligato a causa della Supercoppa Italiana, le squadre di Paolo Zanetti e Vincenzo Italiano si affronteranno al Bentegodi.

Momento complesso per entrambe le squadre: il Verona, reduce dal ko di misura con la Lazio di Sarri, è in zona retrocessione, a -4 dalla salvezza.

Il Bologna, invece, ha perso molto terreno nella lotta che riguarda le squadre in lizza per un posto in Europa nella prossima stagione.

Arbitro dell’incontro sarà Mariani di Aprilia, al VAR ci saranno Camplone e Di Bello.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Verona-Bologna: ora di inizio

La gara fra Verona e Bologna, valida per il recupero del sedicesimo turno di Serie A Enilive, si giocherà giovedì 15 gennaio, allo stadio Marc’Antonio Bentegodi, con fischio d’inizio ore 18:30.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Verona

Il Verona dovrebbe proporre una formazione simile a quella che è scesa in campo a Napoli. Zanetti va verso l’utilizzo della coppia Giovane e Orban dal primo minuto. Gagliardini sarà affiancato da Nasse e Bernede in mediana.

Notizie sul Bologna

Tanti dubbi nel Bologna: Rowe sostituirà lo squalificato Cambiaghi, che ha rimediato due turni di stop dopo l’espulsione di Como. Immobile scalpita e dovrebbe avere l’occasione di giocare dall’inizio, Vitik ed Heggem sostituiranno l’infortunato Lucumì.

Forma

Entrambe le squadre sono senza vittorie nel 2026: l’ultima in A degli scaligeri è datata 14 dicembre, con il 2-1 in extremis sulla Fiorentina, da lì 3 ko e un pari.

Per il Bologna, invece, ultimo sorriso a novembre, sul campo dell’Udinese e un bilancio di soli 2 punti nelle ultime quattro gare di Serie A.

Partite tra le due squadre

L’ultimo incrocio diretto al Bentegodi ha visto prevalere il Bologna: 2-1 il 9 marzo scorso. Solo una vittoria dell’Hellas nelle ultime 5: il 30 dicembre 2024, fu 3-2 gialloblu al Dall’Ara.

Classifica

Il Bologna è nono in classifica, a quota 27 punti, con un ritardo di ben 7 lunghezze dal Como sesto. Il Verona, invece, è fanalino di coda della Serie A insieme al Pisa: 13 punti in classifica per gli scaligeri.