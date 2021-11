L’Inter torna a concentrarsi sul campionato e lo fa sapendo che ad attenderla c’è una partita che mette in palio punti molto pesanti. I nerazzurri che nel torneo sono in serie positiva da cinque giornate, dopo aver battuto il Napoli capolista hanno bisogno di un altro risultato importante per restare in scia alle primissime.

Avversaria nel 14° turno di Serie A sarà però una delle squadre più in forma del momento: il Venezia. Anche i Lagunari sono in piena serie positiva (tre risultati consecutivi) e sono reduci dalle vittorie ottenute contro Roma (3-2) e Bologna (1-0 esterno) che hanno consentito loro di spingersi fino a metà classifica.

Quattro sono invece i punti che separano l’Inter da Napoli e Milan, ovvero dalla vetta. I nerazzurri, nelle ultime due uscite, hanno affrontato proprio le due capolista, pareggiando 1-1 nel Derby della Madonnina e imponendosi 3-2 nello scontro diretto contro i partenopei.

Per quanto riguarda i precedenti in terra veneta, Venezia e Inter non si sfidano in laguna dal 2002 quando il match del Penzo terminò 1-1, frutto delle reti di Maniero e Vieri.

QUANDO SI GIOCA VENEZIA-INTER

Venezia-Inter si giocherà allo Stadio Pierluigi Penzo di Venezia sabato 27 novembre. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 20.45.

DOVE VEDERE VENEZIA-INTER IN TV E STREAMING

La partita tra i nerazzurri e gli arancioneroverdi verrà trasmessa in diretta su DAZN. Una volta sottoscritto l'abbonamento sarà possibile scaricare l'app di DAZN su una smart tv di ultima generazione oppure collegare la vostra tv ad un TIMVISION BOX, ad una console come ad esempio Xbox o PlayStation, oppure tramite dispositivi come Amazon Fire Stick o Google Chromecast.

Il match del Penzo si potrà seguire in diretta e in coesclusiva anche su Sky ai canali Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky Sport Calcio (202 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite).

Si potrà seguire la trasferta dell'Inter sul campo del Venezia anche in diretta streaming attraverso i servizi di DAZN e Sky Go: sarà sufficiente collegarsi ai portali di riferimento tramite pc o notebook, oppure scaricare le rispettive app su smartphone e tablet.

Utilizzabile anche l'opzione NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistando il pacchetto 'Sport' si potrà selezionare il match dalla programmazione.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN telecronaca affidata a Dario Mastroianni, coadiuvato da Francesco Guidolin in cabina di commento; su Sky saranno Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani a raccontare la sfida del 'Penzo'.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI VENEZIA-INTER

Venezia deciso a dare continuità al proprio momento di forma: confermatissimo il tridente Aramu-Okereke-Johnsen. In mediana, Vacca in mezzo supportato da Ampadu e Busio. In difesa ci saranno Caldara e Ceccaroni davanti a Romero, mentre Mazzocchi e Haps agiranno su binari esterni.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'Inter potrebbe toccare ancora a Ranocchia davanti ad Handanovic e al centro del pacchetto difensivo insieme a Skriniar e Bastoni. A centrocampo inamovibili Barella, Brozovic e Calhanoglu. Fasce affidate a Darmian e Perisic. Davanti il tandem Dzeko-Lautaro Martinez.

VENEZIA (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.