La partita tra Uruguay e Spagna è trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovi i dettagli per seguire la sfida in live streaming.

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Uruguay-Spagna: data e orario

Uruguay e Spagna si affrontano all'Estadio Akron di Zapopan, Guadalajara, nell'ultima giornata del Gruppo H della Coppa del Mondo 2026. È una partita che vale tutto: la qualificazione agli ottavi di finale, l'orgoglio e, per l'Uruguay, la sopravvivenza nel torneo.

La Spagna arriva da prima in classifica dopo la netta vittoria per 4-0 sull'Arabia Saudita nella seconda giornata. Luis de la Fuente ha trovato una squadra solida e spietata, con Lamine Yamal già protagonista con un gol e Mikel Oyarzabal autore di una doppietta. La Roja non perde da 32 partite consecutive.

L'Uruguay, invece, vive una situazione ben più delicata. Marcelo Bielsa ha visto la sua squadra pareggiare per la seconda volta consecutiva, stavolta 2-2 contro Capo Verde in una partita in cui i sudamericani erano passati in vantaggio nel primo tempo. Dopo il pari all'esordio contro l'Arabia Saudita, La Celeste è a rischio eliminazione.

Bielsa non ha nascosto la sua frustrazione dopo il pareggio con Capo Verde, definendo la sua squadra "altamente disorganizzata". L'allenatore argentino sa che contro la Spagna servirà una prestazione completamente diversa, soprattutto in fase difensiva.

Federico Valverde rimane il punto di riferimento del centrocampo uruguaiano, mentre Maximiliano Araújo ha dimostrato di poter fare la differenza in avanti. Darwin Núñez, invece, è ancora alla ricerca della sua migliore condizione dopo essere partito dalla panchina contro Capo Verde.

In classifica, la Spagna guida il Gruppo H a quota 4 punti, con l'Uruguay secondo a 2 punti, a pari merito con Capo Verde. Una sconfitta potrebbe eliminare i sudamericani, mentre una vittoria li proietterebbe agli ottavi come vincitori del girone.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in streaming, ecco tutte le informazioni disponibili.

Formazioni

Sul fronte uruguaiano, Marcelo Bielsa non ha comunicato una formazione probabile e al momento non risultano infortuni o squalifiche ufficiali per La Celeste. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili a ridosso del calcio d'inizio.

Anche per la Spagna, il commissario tecnico Luis de la Fuente non ha ancora reso nota la formazione titolare. Non si segnalano infortuni o squalifiche nel gruppo spagnolo in questa fase. Maggiori dettagli saranno aggiunti non appena disponibili.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 4 R. Araujo

10 G. De Arrascaeta Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

L'Uruguay ha ottenuto un pareggio, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque partite, con 5 gol segnati e 5 subiti. Il risultato più recente è il 2-2 contro Capo Verde nella Coppa del Mondo il 21 giugno, preceduto dall'1-1 contro l'Arabia Saudita all'esordio nel torneo. Il punto più basso di questo ciclo resta la sconfitta per 5-1 contro gli Stati Uniti nel novembre 2025.

La Spagna ha collezionato due vittorie, due pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque uscite, segnando 6 reti e subendone una sola. Il 4-0 all'Arabia Saudita del 21 giugno è il risultato più recente, dopo lo 0-0 contro Capo Verde all'esordio mondiale. Nelle amichevoli precedenti al torneo, gli spagnoli hanno tenuto la porta inviolata sia contro l'Egitto che contro l'Iraq.

Precedenti

URU Ultime 2 partite SPA 0 Vittorie 0 Pareggi 2 Vittorie Spagna 3 - 1 Uruguay

Spagna 2 - 0 Uruguay 1 Goal segnati 5 Partite con più di 2,5 gol 1/2 Entrambe le squadre a segno 1/2

I precedenti disponibili tra le due nazionali coprono due sfide, entrambe amichevoli. L'incontro più recente risale al 6 febbraio 2013, quando la Spagna superò l'Uruguay per 3-1. In precedenza, il 17 agosto 2005, gli spagnoli si imposero nuovamente per 2-0. La Spagna ha vinto entrambe le partite registrate, segnando 5 gol e subendone solo 1.

Classifica





Nel Mondiali - Girone H, la Spagna occupa attualmente la prima posizione, mentre l'Uruguay è secondo.





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