Dove vedere Udinese-Sassuolo in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Entrambe reduci da un ultimo weekend amaro, Udinese e Sassuolo cercano il riscatto nella venticinquesima giornata di Serie A.

I friulani sono andati ko al 90' in casa del Lecce, mentre gli emiliani sono crollati sotto ai colpi della schiacciasassi Inter: le rispettive classifiche, ad ogni modo, consentono di tradurre le sconfitte in incidenti di percorso che non mutano i giudizi su stagioni fin qui complessivamente positive.

Di seguito tutte le info su Udinese-Sassuolo, incluse quelle che riguardano le formazioni, il canale tv della partita e la copertura streaming della stessa.

Come guardare Udinese-Sassuolo in diretta? Canale TV e diretta streaming

Udinese-Sassuolo sarà trasmessa in esclusiva su DAZN e visibile in diretta tv - per gli abbonati sia a DAZN che a Sky - anche su DAZN 1 (canale 214 di Sky) attivando Zona DAZN, mentre il match in streaming sarà disponibile sul sito di DAZN, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Udinese-Sassuolo: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Sassuolo si gioca domenica 15 febbraio 2026, alle 12:30, al Bluenergy Stadium di Udine.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Sassuolo Probabile formazione Panchina Allenatore K. Runjaic Probabile formazione Panchina Allenatore F. Grosso

Probabili formazioni Udinese-Sassuolo

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Zemura; Atta, Ekkelenkamp; Zaniolo. All. Runjaic.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Koné, Lipani, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso.

