Dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La Serie A torna in campo dopo la tre giorni europea: a caratterizzare il lunedì del 23° turno sarà la sfida tra Udinese e Roma.

Friulani rinfrancati dal successo in casa del Verona, capitolini reduci dal passaggio agli ottavi di Europa League e a caccia di punti per rinsaldare il posizionamento in zona Champions League.

Su questa pagina tutte le info di Udinese-Roma, dalle formazioni e le ultime su chi gioca, a come vedere la partita in diretta tv e streaming.

La partita di Serie A tra Udinese e Roma sarà visibile sia su DAZN che su Sky. Nel primo caso, gli abbonati potranno seguire il match tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation), device portatili e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Per gli abbonati Sky invece, i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (canale 251). Gli abbonati Sky potranno seguire la gara anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.

La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che acquistano il 'Pass Sport’.

La gara tra Udinese e Roma si gioca lunedì 2 febbraio 2026 al 'Bluenergy Stadium' di Udine. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Udinese

Runjaic ancora col tandem Atta-Davis, indisponibile il grande ex Zaniolo. Stagione finita per Zanoli: sulla destra chance per Ehizibue.

Notizie sulla Roma

Malen riferimento offensivo, out Dybala: Soulé e Pellegrini alle spalle dell'olandese. K.o. Koné: al suo posto ci sarà spazio per El Aynaoui, Ghilardi tra i tre di difesa.

Probabili formazioni Udinese-Roma

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Solet, Bertola; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Zemura; Atta, Davis. All. Runjaic.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, El Aynaoui, Wesley; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

