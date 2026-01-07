Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoUdinese
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli
team-logoPisa
Guarda LIVE su DAZNGuarda in streaming su NordVPN
Vittorio Rotondaro

Dove vedere Udinese-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il girone di ritorno della Serie A si apre con Udinese-Pisa: come seguire la sfida in diretta tv e streaming.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima giornata del girone di ritorno in Serie A, giunta al 20° turno: ad aprire le danze è la gara tra Udinese e Pisa.

Obiettivi diversi per queste due formazioni: i bianconeri vogliono regalarsi qualche chance di qualificazione a una competizione europea, mentre i nerazzurri devono risollevarsi dal fondo della classifica. L'Udinese è reduce dall'ottimo successo in casa del Torino, il Pisa fanalino di coda è invece caduto in casa per 3-0 contro il Como.

Di seguito tutto ciò che è utile conoscere su Udinese-Pisa: dalle formazioni al canale tv e alle info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Udinese-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a DAZNScopri le migliori offerte

Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Pisa crest
Pisa
PIS

Guarda in streaming su NordVPNGuarda qui

La partita tra Udinese e Pisa sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Per chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e seguire il match sintonizzandosi su DAZN 2, canale numero 215 di Sky.

Streaming disponibile sul sito di DAZN, sull'app per dispositivi mobili oppure utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Pisa: ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Pisa si gioca sabato 10 gennaio 2026 al 'Bluenergy Stadium' di Udine: il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese - Pisa

UdineseHome team crest

3-5-2

Formazione

3-5-2

Home team crestPIS
93
D. Padelli
27
C. Kabasele
31
T. Kristensen
13
N. Bertola
8
J. Karlstroem
24
J. Piotrowski
32
J. Ekkelenkamp
11
H. Kamara
59
A. Zanoli
10
N. Zaniolo
9
K. Davis
1
A. Semper
26
F. Coppola
4
A. Caracciolo
5
S. Canestrelli
15
I. Toure
3
S. Angori
36
G. Piccinini
20
M. Aebischer
6
M. Marin
10
M. Tramoni
18
M. Nzola

3-5-2

PISAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • K. Runjaic

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • A. Gilardino

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Udinese-Pisa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Tramoni. All. Gilardino.

Forma

UDI
-Forma

Goal segnato (subito)
5/8
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

PIS
-Forma

Goal segnato (subito)
3/9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Partite tra le due squadre

UDI

Ultima partita

PIS

1

Vittoria

0

Pareggi

0

Vittorie

1

Goal segnati

0
Partite con più di 2,5 gol
0/1
Entrambe le squadre a segno
0/1

Classifica

Pubblicità
0