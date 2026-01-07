Dove vedere Udinese-Pisa in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Prima giornata del girone di ritorno in Serie A, giunta al 20° turno: ad aprire le danze è la gara tra Udinese e Pisa.

Obiettivi diversi per queste due formazioni: i bianconeri vogliono regalarsi qualche chance di qualificazione a una competizione europea, mentre i nerazzurri devono risollevarsi dal fondo della classifica. L'Udinese è reduce dall'ottimo successo in casa del Torino, il Pisa fanalino di coda è invece caduto in casa per 3-0 contro il Como.

Di seguito tutto ciò che è utile conoscere su Udinese-Pisa: dalle formazioni al canale tv e alle info per seguire l'incontro in diretta streaming.

Come guardare Udinese-Pisa in diretta? Canale TV e diretta streaming

La partita tra Udinese e Pisa sarà visibile su DAZN tramite l'app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Google Chromecast, TIMVISION Box e Amazon Fire TV Stick.

Per chi possiede un abbonamento a DAZN e Sky, sarà possibile attivare Zona DAZN e seguire il match sintonizzandosi su DAZN 2, canale numero 215 di Sky.

Streaming disponibile sul sito di DAZN, sull'app per dispositivi mobili oppure utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Udinese-Pisa: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Udinese-Pisa si gioca sabato 10 gennaio 2026 al 'Bluenergy Stadium' di Udine: il calcio d'inizio è fissato alle ore 15:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Probabili formazioni Udinese-Pisa

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Miller, Karlstrom, Ekkelenkamp, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic

PISA (3-5-2): Semper; Coppola, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Piccinini, Aebischer, Marin, Angori; Nzola, Tramoni. All. Gilardino.

Forma

Partite tra le due squadre

UDI Ultima partita PIS 1 Vittoria 0 Pareggi 0 Vittorie Pisa 0 - 1 Udinese 1 Goal segnati 0 Partite con più di 2,5 gol 0/1 Entrambe le squadre a segno 0/1

Classifica