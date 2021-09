Il Napoli fa visita all'Udinese nel quarto turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

Il Napoli ha tutta l'intenzione di dare continuità all'ottimo avvio in campionato, fatto di tre vittorie in altrettante partite: sulla strada degli azzurri si pone l'Udinese, anch'essa reduce da un inizio di stagione più che positivo.

Dopo aver battuto Venezia e Genoa, i partenopei hanno avuto la meglio anche sulla Juventus nel big match della terza giornata: al vantaggio di Morata hanno risposto Politano e Koulibaly nella ripresa, alimentando di fatto la crisi dei bianconeri.

L'Udinese ha esordito imponendo il pari in rimonta alla squadra di Allegri, per poi regalarsi due successi consecutivi contro Venezia e Spezia: in Liguria, il goal vittoria è stato realizzato dal giovane Samardzic, volto nuovo dell'estate friulana.

Nell'ultimo confronto disputato alla 'Dacia Arena' il 10 gennaio, il Napoli la spuntò in pieno recupero grazie a Bakayoko, dopo i sigilli di Insigne (su rigore) e Lasagna. La vittoria friulana manca dal 3 aprile 2016: 3-1 firmato dalla doppietta di Bruno Fernandes e dalle reti di Thereau e Higuain.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli sarà il posticipo della quarta giornata di Serie A: calcio d'inizio alle ore 20.45 di lunedì 20 settembre 2021, lo scenario sarà la 'Dacia Arena' di Udine.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida tra Udinese e Napoli potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all'applicazione di DAZN, fruibile anche attraverso le console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Il match sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

La diretta streaming sarà disponibile sull'app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet (sia per sistemi iOS e Android). Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale di DAZN, dove sarà possibile accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go mentre, tutti gli altri, potranno ripiegare su NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

Gotti verso la conferma dell'undici che ha battuto lo Spezia: Deulofeu e Pussetto in avanti, Walace in cabina di regia con Arslan e Pereyra ad agire da mezzali. Molina e Stryger Larsen gli esterni a tutta fascia.

Spalletti dovrebbe optare per Zielinski - seppur non al top - sulla trequarti alle spalle della punta centrale Osimhen, con Politano sull'out di destra. Conferma per Anguissa, Manolas rientra al fianco di Koulibaly così come Mario Rui a sinistra.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.