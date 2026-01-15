Dove vedere Udinese-Inter in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Udinese e Inter si sfidano al Bluenergy Stadium nella prima partita del sabato di Serie A: gara valida per la ventunesima giornata del massimo campionato italiano, nonché la seconda del girone di ritorno.

L'Inter è reduce dalla vittoria per 1-0 contro il Lecce in uno dei recuperi non disputati a dicembre a causa della Supercoppa Italiana; 2-2 interno invece per l'Udinese contro il Pisa, un pareggio che ha nuovamente stoppato le ambizioni friulane dopo il colpo in casa del Torino.

Nella gara d'andata, giocata a San Siro alla seconda giornata, l'Udinese ha clamorosamente battuto l'Inter per 2-1: vantaggio nerazzurro con Dumfries, rimonta bianconera con Davis e Atta.

Di seguito tutte le informazioni utili sulla sfida tra Udinese e Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.

Come guardare Udinese-Inter in diretta? Canale TV e diretta streaming

Udinese-Inter sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da DAZN: per vederla in tv bisognerà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile o su console Playstation o XBox, oppure utilizzare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast, oppure ancora un TIMVISION Box.

Si potrà scaricare l'app di DAZN anche su un computer, uno smartphone o un tablet, con l'alternativa del sito ufficiale della piattaforma.

Gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a 'Zona DAZN' potranno vedere la partita in tv anche sul canale numero 214 del satellite.

Come guardare ovunque con una VPN

Udinese-Inter: ora di inizio

Serie A - Serie A Bluenergy Stadium - Stadio Friuli

Udinese-Inter si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine nel pomeriggio di sabato 17 gennaio 2025: il calcio d'inizio della sfida sarà alle ore 15.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sull'Udinese

Runjaic senza l'infortunato Zaniolo, che si è sottoposto a un intervento di pulizia a un ginocchio. Kristensen può riprendersi il posto a discapito di Bertola, Miller spera di tenersi la maglia da titolare, c'è Atta a sostenere Davis.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Miller, Kamara; Atta, Davis. All. Runjaic

Notizie sull'Inter

Chivu può schierare l'artiglieria pesante, compreso Lautaro Martinez che si riprende il posto e manda Bonny in panchina. Dentro anche Dimarco e forse Luis Henrique, Zielinski confermato regista in assenza di Calhanoglu.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu

Forma

Udinese molto discontinua nei propri risultati: nelle ultime tre partite ha perso a Como, vinto in casa del Torino e pareggiato col Pisa. I friulani sono attualmente a metà classifica, lontani dalla zona retrocessione.

L'Inter ha ripreso a marciare dopo il 2-2 col Napoli, battendo il Lecce di misura. In precedenza la squadra di Chivu ne aveva vinte tre di fila al rientro dalla Supercoppa Italiana.

Partite tra le due squadre

Classifica