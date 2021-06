L’Italia inaugura Euro 2020 contro la Turchia all'Olimpico di Roma: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Si parte. Tocca all'Italia di Mancini dare il calcio d'inizio degli Europei nella gara inaugurale contro la Turchia, che si gioca allo stadio 'Olimpico' di Roma.

La partita è valida per la prima giornata del Gruppo A di Euro 2020 in cui, oltre a Italia e Turchia, sono inseriti anche Galles e Svizzera che si affrontano tra loro sabato 12 giugno alle ore 15.00.

Per l'occasione, dopo molti mesi senza tifosi, lo stadio 'Olimpico' potrà ospitare sugli spalti circa 16 mila spettatori, pari al 25% della capienza dell'impianto.

L'Italia si è qualificata agli Europei vincendo in scioltezza il suo girone con 27 punti davanti a Finlandia, Grecia, Bosnia-Herzegovina, Armenia e Liechtenstein.

La Turchia invece si è classificata seconda nel Gruppo H con 23 punti alle spalle della Francia, ma davanti a Islanda, Albania, Andorra e Moldavia.

Gli Azzurri arrivano agli Europei con grandi aspettative, dato che non perdono una partita addirittura da quasi tre anni quando nel settembre 2018 vennero sconfitti 1-0 dal Portogallo in Nations League.

La Turchia, allenata dal Ct Şenol Güneş, oltre che sul bomber Burak Yilmaz reduce dal titolo di Campione di Francia conquistato a sorpresa col Lille, punta molto sugli 'italiani' Demiral e Calhanoglu. Senza dimenticare ovviamente l'er Roma Cengiz Under.

QUANDO SI GIOCA TURCHIA-ITALIA

La gara Turchia-Italia, valida per la prima giornata del Gruppo A di Euro 2020, si giocherà venerdì 11 giugno 2021 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Sarà consentito l'ingresso a circa 16 mila spettatori, pari al 25% della capienza dell'impianto.

Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00.

DOVE VEDERE TURCHIA-ITALIA IN TV E STREAMING

Turchia-Italia verrà trasmessa in diretta e in chiaro dalla Rai subito dopo la cerimonia di inaugurazione. Come di consueto, il canale di riferimento sarà Rai 1 .

La partita inoltre sarà disponibile in diretta per gli abbonati anche su Sky , che trasmetterà Italia-Turchia sui canali Sky Sport Uno (satellite e digitale terrestre), Sky Sport Football e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La sfida degli Azzurri sarà visibile anche in streaming attraverso RaiPlay su dispositivi come pc, notebook, tablet o smartphone: sarà sufficiente collegarsi al sito ufficiale e immettere i propri dati di accesso, o in alternativa utilizzare la apposita app.

L'alternativa per vedere Turchia-Italia in diretta streaming è Sky Go , applicazione che gli abbonati a Sky potranno scaricare e utilizzare su dispositivi come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

Gunes dovrebbe schierare la Turchia con un 4-1-4-1 in cui Demiral farà coppia con Söyüncü, mentre Yokuslu agirà davanti alla difesa. L'unica punta sarà Burak Yilmaz, alle sue spalle Karaman, Yazici, Tufan e il milanista Calhanoglu.

Pochi i dubbi di formazione per Mancini che schiererà l'Italia con l'ormai classico 4-3-3: davanti a Donnarumma la coppia Bonucci-Chiellini, Florenzi e Spinazzola saranno i due terzini. A centrocampo insieme a Jorginho e Barella ci sarà Locatelli al posto di Verratti, che non è ancora al meglio. In attacco l'unico vero ballottaggio tra Berardi (favorito) e Federico Chiesa, sicuri del posto Insigne e Ciro Immobile.

TURCHIA (4-1-4-1): Çakir; Celik, Söyüncü, Demiral, Meras; Yokuslu; Karaman, Yazici, Tufan, Calhanoglu; Yilmaz.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.