Tunisia vs Giappone sarà trasmessa in diretta su DAZN. Di seguito trovate il canale e il link per seguire la partita in streaming.

Come vedere Tunisia-Giappone con una VPN

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Tunisia-Giappone: data e orario

La Tunisia affronta il Giappone all'Estadio BBVA di Monterrey, in Messico, nella seconda giornata del Gruppo F della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le squadre si tratta di una partita che può cambiare radicalmente le prospettive di qualificazione al turno successivo.

La Tunisia arriva a questa sfida in una situazione delicata. La pesante sconfitta per 5-1 contro la Svezia all'esordio ha portato all'esonero di Sabri Lamouchi, con Hervé Renard chiamato a raccogliere i pezzi e rilanciare le Aquile di Cartagine. Il tecnico francese conosce bene il calcio africano e sa quanto sia urgente una risposta.

Il Giappone, al contrario, ha mostrato carattere nella prima uscita. I Samurai Blue hanno rimontato due volte contro l'Olanda, strappando un pareggio per 2-2 che ha confermato le loro qualità. Daichi Kamada ha segnato il gol del definitivo pareggio, e il contributo tattico dell'allenatore Oliver Glasner — già apprezzato ai tempi del Crystal Palace — è stato riconosciuto pubblicamente dai giocatori.

Per la Tunisia, una vittoria significherebbe riaprire i giochi nel girone e tenere vive le speranze di qualificazione. Il Giappone, invece, con una vittoria si avvicinerebbe in modo concreto al passaggio del turno prima dell'ultima gara contro la Svezia.

I precedenti recenti sorridono al Giappone, ma in un torneo come questo i numeri contano meno della condizione del momento. La Tunisia ha tutto da guadagnare e poco da perdere, il che la rende un avversario potenzialmente pericoloso.

Di seguito trovate tutte le informazioni su dove vedere Tunisia vs Giappone in diretta TV e in live streaming.

Formazioni

Hervé Renard dovrebbe schierare la Tunisia con Abdelmouhib Chamakh in porta, una difesa composta da Ali Abdi, Montassar Talbi, Yan Valery e Omar Rekik, con Elias Achouri, Ellyes Skhiri e Rani Khedira a centrocampo e il trio offensivo formato da Ismael Gharbi, Hannibal Mejbri e Firas Chaouat. Non sono segnalati infortuni o squalifiche nel gruppo tunisino, ma ulteriori aggiornamenti potrebbero arrivare nelle ore precedenti al fischio d'inizio.

Hajime Moriyasu si affida al suo undici tipo con Zion Suzuki tra i pali, Shogo Taniguchi, Tsuyoshi Watanabe e Hiroki Ito in difesa, Ritsu Doan, Yukinari Sugawara, Kaishu Sano e Daizen Maeda a centrocampo e il tridente offensivo composto da Daichi Kamada, Keito Nakamura e Ayase Ueda. Anche per il Giappone non risultano indisponibili al momento.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche 8 T. Kubo

Stato di forma

La Tunisia ha raccolto una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato contro Haiti (0-1) a marzo, mentre il pareggio è stato ottenuto contro il Canada (0-0) ad aprile. Le sconfitte più recenti sono state pesanti: 5-1 contro la Svezia alla prima giornata mondiale, 5-0 contro il Belgio e 1-0 contro l'Austria in amichevole. In totale, nelle ultime cinque gare la Tunisia ha segnato un solo gol e ne ha subiti dodici.

Il Giappone si presenta in forma nettamente migliore, con quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque uscite. Dopo il 2-2 contro l'Olanda all'esordio mondiale, i Samurai Blue avevano vinto contro Islanda (1-0), Inghilterra (0-1), Scozia (0-1) e Bolivia (3-0). In questo periodo hanno segnato sette reti e ne hanno concesse quattro, mostrando solidità difensiva e capacità di segnare in trasferta.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale all'ottobre 2023, quando il Giappone si impose per 2-0 in amichevole. In totale, nelle quattro sfide registrate, il Giappone ha vinto tre volte contro una vittoria della Tunisia. Il successo più netto della Tunisia risale a giugno 2022, quando si impose per 3-0 in Giappone. L'unico precedente in Coppa del Mondo tra le due nazionali risale al 14 giugno 2002, con il Giappone vincitore per 2-0.

Classifica





Nel Girone F dei Mondiali, il Giappone occupa attualmente la seconda posizione, mentre la Tunisia si trova al quarto posto.





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