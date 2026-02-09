Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie C
team-logoTrapani
team-logoBenevento
Guarda su NOWGuarda su Sky Sport
GOAL

Dove vedere Trapani-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Come guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Trapani e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming.

Pubblicità

Turno infrasettimanale per il girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Provinciale di Erice c’è il big match fra il Trapani, che nel weekend non ha giocato per il rinvio del derby col Catania, ospita il Benevento, capolista a +6 sul Catania.

I giallorossi di Floro Flores vantano una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, le ultime due arrivate in pieno recupero contro Picerno e Atalanta U23.

Di contro, il Trapani ha un punto di vantaggio sulla zona playout e ha perso in casa l’ultima gara giocata, in casa contro l’Altamura.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Trapani-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie C
Trapani crest
Trapani
TRA
Benevento crest
Benevento
BEN
 Trapani-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da Sky.

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Trapani-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Trapani-Benevento: ora di inizio

crest
Serie C - Grp. C

La gara fra Trapani e Benevento, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Provinciale di Erice, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Trapani

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Benedetti; Nina, Celeghin; Ortisi, Battimelli, Matos; Stauciuc. Allenatore: Aronica.

Notizie sul Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Carfora; Salvemini. Allenatore: Floro Flores

Forma

TRA
-Forma

Goal segnato (subito)
7/3
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

BEN
-Forma

Goal segnato (subito)
11/5
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

Benevento che ha messo in fila quattro vittorie consecutive, di cui le ultime due con Picerno e Atalanta U23 in pieno recupero. Il Trapani, invece, è reduce dal ko interno contro l’Altamura, che ha chiuso una striscia di due vittorie di fila. 

Partite tra le due squadre

TRA

Ultime 5 partite

BEN

2

Vittorie

0

Pareggi

3

Vittorie

4

Goal segnati

9
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Classifica

Benevento capolista nel girone C di Serie C: 57 punti per i giallorossi, con 18 vittorie, 3 pareggi e 4 ko e +6 sul Catania. Il Trapani, invece, sul campo avrebbe conquistato 40 punti, ma con il -15 di penalizzazione è 15º a quota 25. 

Pubblicità
0