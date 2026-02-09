Dove vedere Trapani-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Turno infrasettimanale per il girone C di Serie C Sky Wi-Fi. Al Provinciale di Erice c’è il big match fra il Trapani, che nel weekend non ha giocato per il rinvio del derby col Catania, ospita il Benevento, capolista a +6 sul Catania.

I giallorossi di Floro Flores vantano una striscia aperta di quattro vittorie consecutive, le ultime due arrivate in pieno recupero contro Picerno e Atalanta U23.

Di contro, il Trapani ha un punto di vantaggio sulla zona playout e ha perso in casa l’ultima gara giocata, in casa contro l’Altamura.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.

Come guardare Trapani-Benevento in diretta? Canale TV e diretta streaming

Trapani-Benevento verrà proposta in diretta televisiva da

Per gli abbonati all'emittente satellitare, il canale di riferimento per seguire la sfida sarà Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Sarà possibile seguire Trapani-Benevento anche in streaming su varie tipologie di dispositivi. Gli abbonati Sky potranno farlo attraverso il servizio Sky Go.

Un'ulteriore opzione è rappresentata da NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky, che offrirà la visione della gara a coloro che sottoscrivono il pacchetto ‘Sport’.

Trapani-Benevento: ora di inizio

La gara fra Trapani e Benevento, valida per la 26ª giornata di Serie C Sky Wi-Fi, si giocherà martedì 10 febbraio, allo stadio Provinciale di Erice, con fischio d’inizio ore 18:00.

Notizie sulle squadre e formazioni

Notizie sul Trapani

TRAPANI (4-2-3-1): Galeotti; Morelli, Pirrello, Motoc, Benedetti; Nina, Celeghin; Ortisi, Battimelli, Matos; Stauciuc. Allenatore: Aronica.

Notizie sul Benevento

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Romano; Maita, Prisco; Lamesta, Tumminello, Carfora; Salvemini. Allenatore: Floro Flores

Forma

Benevento che ha messo in fila quattro vittorie consecutive, di cui le ultime due con Picerno e Atalanta U23 in pieno recupero. Il Trapani, invece, è reduce dal ko interno contro l’Altamura, che ha chiuso una striscia di due vittorie di fila.

Partite tra le due squadre

Classifica

Benevento capolista nel girone C di Serie C: 57 punti per i giallorossi, con 18 vittorie, 3 pareggi e 4 ko e +6 sul Catania. Il Trapani, invece, sul campo avrebbe conquistato 40 punti, ma con il -15 di penalizzazione è 15º a quota 25.