Il Milan di Stefano Pioli vola a Londra per affrontare il Tottenham di Antonio Conte nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League.

I rossoneri partono dall’1-0 dell’andata a San Siro, firmato dalla rete di Brahim Diaz, e hanno a disposizione due risultati su tre per tornare nei quarti di finale a undici anni di distanza dall’ultima volta.

In quell’occasione, nel 2012, il Diavolo riuscì a resistere al tentativo di rimonta dell’Arsenal negli ottavi e portare a casa la qualificazione, obiettivo che vorrebbe replicare la squadra allenata da Pioli.

I precedenti sorridono agli Spurs con un bilancio di due successi e due spareggi in quattro sfide nella fase ad eliminazione diretta delle competizioni europei proprio contro il Milan.

Nella Coppa Uefa 1971/1972, i londinesi vincerò l’andata per 2-1, mentre a ritorno il Diavolo non andò oltre l’1-1. Stesso epilogo anche nell’annata 2010/2011, ma stavolta in Champions League: dopo il goal di Crouch a 10 minuti dalla fine, nella gara ricordata per il battibecco Gattuso-Joe Jordan, i rossoneri non sono riuscito a ribaltare il risultato con lo 0-0 a ritorno che sancì l’eliminazione.

Il Tottenham, potrà contare sul proprio allenatore Antonio Conte, pronto a tornare in panchina dopo il periodo di riposo forzato in Italia per recuperare dall'intervento chirurgico per un problema alla cistifellea: il manager degli Spurs farà ritorno a Londra dopo il match contro i Wolves e siederà in panchina nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Milan del prossimo 8 marzo.

ORARIO TOTTENHAM-MILAN

Tottenham-Milan si giocherà mercoledì 8 mrzo 2023 al Tottenham Stadium, a Londra. Calcio d'inizio alle ore 21.00.

DOVE VEDERE TOTTENHAM -MILAN IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà opposte Tottenham e Milan verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Amazon Prime Video, ovvero la piattaforma che si è assicurata i diritti di trasmissione del miglior match del mercoledì di Champions League.

Sarà dunque possibile seguire il match del Tottenham Stadium su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutti i televisori collegabili a console di gioco Playstation e Xbox, o ancora a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Roku e Apple TV.

Essendo trasmessa da Amazon Prime Video, Tottenham-Milan sarà ovviamente visibile in streaming su dispositivi mobili come tablet e smartphone attraverso l’apposita app compatibile con sistemi iOS e Android, o ancora su pc e notebook collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Sandro Piccinini a curare la telecronaca di Tottenham-Milan per Amazon Prime Video. Al suo fianco ci sarà Massimo Ambrosini per il commento tecnico.

IN DIRETTA SU GOAL

Il racconto di Tottenham-Milan sarà disponibile anche sul sito di GOAL. Basterà collegarsi al portale per seguire la diretta testuale, ricevendo aggiornamenti in tempo reale sull'andatura del match.

PROBABILI FORMAZIONI TOTTENHAM-MILAN

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli