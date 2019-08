Dove vedere Torino-Wolverhampton in tv e streaming

Il Torino ospita il Wolverhampton per il match d'andata dei playoff di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming.

L'avventura europea del arriva ad uno snodo decisivo: i playoff che valgono l'accesso al tabellone principale di . La compagine granata sarà chiamata a superare lo scoglio Wolverhampton in un doppio confronto il cui primo atto si giocherà tra le mura amiche dell'Olimpico Grande Torino.

Gli uomini guidati da Walter Mazzarri sono arrivati a giocarsi la qualificazione per la fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza, dopo aver superato prima il Debrecen (3-0 casalingo e successivo 4-1 in Ungheria) e poi i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk (5-0 a Torino e 1-1 in trasferta).

Agevole sin qui anche il cammino dei che hanno prima eliminato il Crusaders (2-0 interno e 4-1 esterno) e successivamente gli armeni del Pyunik (doppio 4-0).

La compagine inglese guidata da Nuno Espírito Santo, arriva al confronto con due gare ufficiali in più nelle gambe, l'ultima delle quali giocata nella giornata di lunedì. Essendo già partita la Premier League, il Wolverhampton ha sfidato nelle prime due giornate e ottenendo due pareggi.

QUANDO SI GIOCA TORINO-WOLVERHAMPTON

Torino-Wolverhampton, match valido per l'andata dei playoff di Europa League, si giocherà giovedì 22 agosto 2019 allo stadio Olimpico Grande Torino di Torino. Calcio di inizio programmato alle ore 21.00. A dirigere la contesa sarà l'arbitro portoghese Artur Dias.

DOVE VEDERE TORINO-WOLVERHAMPTON IN TV E STREAMING

La sfida che vedrà protagoniste Torino e Wolverhampton sarà trasmessa in diretta e in esclusiva dall'emittente satellitare Sky, in particolare sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (203 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Gli abbonati avranno inoltre come di consueto la possibilità di seguire l'evento in attraverso dispositivi come pc, tablet o smartphone tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-WOLVERHAMPTON

Mazzarri disegnerà il Torino con il consueto 3-5-2. Il tecnico granata in difesa recupera Izzo che si riprenderà un posto nel trio completato da Nkoulou ed uno tra Bremer e Bonifazi. De Silvestri ed Ansaldi dovrebbero agire sugli esterni, mentre in mediana dovrebbe esserci Baselli dal 1'. In attacco spazio al duo Belotti-Zaza.

Modulo speculare per Espirito Santo, che è alle prese con il dubbio Doherty. L'esterno è uscito malconcio dalla sfida di campionato con il Manchester United, ma sembra comunque abile ed arruolato. Nel caso in cui non dovesse farcella spazio a Traore. In attacco tocca a Raul Jimenez e Diogo Jota.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Rincon, Baselli, Meite, Ansaldi; Belotti, Zaza. All.: Mazzarri

WOLVERHAMPTON (3-5-2): Rui Patricio; Bennett, Coady, Boly; Doherty, Dendoncker, Neves, Moutinho, Castro; Jimenez, Jota. All.: Espirito Santo