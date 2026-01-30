Dove vedere Torino-Lecce domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Sono separate da cinque punti, ma Torino e Lecce hanno comunque solamente una posizione di differenza. Per i granata, domenica padroni di casa davanti agli ospiti salentini, sono arrivati fin qui 23 punti, mentre i giallorossi sono a 18 con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima: inutile dire che per entrambe si tratta di una gara imprescindibile nella corsa salvezza.

Periodo assolutamente negativo sia per il Torino che per il Lecce, con i granata che vengono da quattro sconfitte di fila e i giallorossi che allo stesso modo hanno rimediato k.o di fila prima di interrompere la striscia con il pareggio dell'ultimo turno.

Le due squadre si affrontano per la seconda volta in stagione dopo il 2-1 a favore del Lecce nella partita d'andata, con i salentini imbattuti negli ultimi tre incontri ufficiali in casa e a Torino.

Come guardare Torino-Lecce? Canale TV e diretta streaming

Come tutte le partite delle 12:30, anche quella tra Torino e Lecce si può guardare in diretta tv e streaming solo su DAZN.

Tramite DAZN si può seguire Torino-Lecce live via app e sito ufficiale, ma anche su Sky.

Chi ha attivato Zona DAZN, infatti, può vedere la sfida di Torino sul canale numero 214, ovvero DAZN 1.

Probabili formazioni Torino-Lecce

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Schuurs, Savva, Dembélé, Gineitis, Aboukhlal, Masina, Ilic, Simeone, Ismajli

Ballottaggi: Nessuno

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Camarda, Pierret

Ballottaggi: Banda 55%-Sottil 45%, Stulic 55%-Cheddira 45%

