Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoLecce
Francesco Schirru

Dove vedere Torino-Lecce domenica in tv e streaming: canale, orario, formazioni

La partita tra Torino e Lecce apre la domenica di Serie A: diretta alle 12:30, in palio punti importanti per allontanarsi dal 18esimo e terzultimo posto.

Sono separate da cinque punti, ma Torino e Lecce hanno comunque solamente una posizione di differenza. Per i granata, domenica padroni di casa davanti agli ospiti salentini, sono arrivati fin qui 23 punti, mentre i giallorossi sono a 18 con un solo punto di vantaggio sulla Fiorentina terzultima: inutile dire che per entrambe si tratta di una gara imprescindibile nella corsa salvezza.

Periodo assolutamente negativo sia per il Torino che per il Lecce, con i granata che vengono da quattro sconfitte di fila e i giallorossi che allo stesso modo hanno rimediato k.o di fila prima di interrompere la striscia con il pareggio dell'ultimo turno.

Le due squadre si affrontano per la seconda volta in stagione dopo il 2-1 a favore del Lecce nella partita d'andata, con i salentini imbattuti negli ultimi tre incontri ufficiali in casa e a Torino.

Come guardare Torino-Lecce? Canale TV e diretta streaming

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Lecce crest
Lecce
LEC

Come tutte le partite delle 12:30, anche quella tra Torino e Lecce si può guardare in diretta tv e streaming solo su DAZN.

Tramite DAZN si può seguire Torino-Lecce live via app e sito ufficiale, ma anche su Sky.

Chi ha attivato Zona DAZN, infatti, può vedere la sfida di Torino sul canale numero 214, ovvero DAZN 1.

Torino-Lecce: a che ora inizia

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Notizie sulle squadre e probabili formazioni

Probabili formazioni Torino - Lecce

TorinoHome team crest

3-1-4-2

Formazione

4-2-3-1

Home team crestLEC
1
A. Paleari
61
A. Tameze
13
G. Maripan
23
S. Coco
16
M. Pedersen
20
V. Lazaro
22
C. Casadei
6
E. Ilkhan
10
N. Vlasic
26
C. Ngonge
19
C. Adams
30
W. Falcone
17
D. Veiga
44
Gabriel
25
A. Gallo
5
J. Siebert
19
L. Banda
20
Y. Ramadani
29
L. Coulibaly
16
O. Gandelman
50
S. Pierotti
9
N. Stulic

4-2-3-1

LECAway team crest

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Baroni

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • E. Di Francesco

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

Probabili formazioni Torino-Lecce

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Lazaro, Ilkhan, Casadei, Pedersen; Vlasic; Zapata, Adams. All. Baroni

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Schuurs, Savva, Dembélé, Gineitis, Aboukhlal, Masina, Ilic, Simeone, Ismajli

Ballottaggi: Nessuno

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Berisha, Camarda, Pierret

Ballottaggi: Banda 55%-Sottil 45%, Stulic 55%-Cheddira 45%

La forma di Torino e Lecce

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
4/14
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre a segno
2/5

LEC
-Forma

Goal segnato (subito)
1/6
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

Precedenti tra Torino e Lecce

TOR

Ultime 5 partite

LEC

2

Vittorie

1

Pareggio

2

Vittorie

4

Goal segnati

3
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre a segno
1/5

La classifica di Serie A

