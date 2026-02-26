Goal.com
Live
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Serie A
team-logoTorino
Stadio Olimpico Grande Torino
team-logoLazio
Guarda su NOWGuarda su DAZN
Alessandro De Felice

Dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Il programma della domenica della 27esima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra il Torino e la Lazio: i granata del nuovo corso D'Aversa ospitano gli uomini di Sarri, reduci dalla trasferta di Cagliari.

Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda trasferta consecutiva per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo otto giorni dal pari dell'Unipol Domus contro il Cagliari è di scena in casa del Torino. 

Esordio sulla panchina granata per Roberto D’Aversa, che ha preso il posto di Marco Baroni dopo la serie negativa con un solo punto nelle ultime quattro gare. 

La Lazio va a caccia del successo dopo tre giornate, in cui ha conquistato due punti frutto dei pareggi contro Juventus e Cagliari e la sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

La Lazio occupa al momento il decimo posto con 34 punti, mentre il Torino è a quota 27, a tre lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

Come guardare Torino-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Abbonati a SKY SportScopri le migliori offerte

Serie A
Torino crest
Torino
TOR
Lazio crest
Lazio
LAZ

Abbonati a NOWSolo per oggi: il Pass Sport di NOW con una promo esclusiva: Primo mese a 9,99€, poi a listino

Torino-Lazio è visibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky e NOW. In particolare, oltre all'app e al sito di Dazn, la gara di Torino è disponibile sui canali Sky, Sky Go e NOW numero 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Torino-Lazio, ora di inizio

crest
Serie A - Serie A
Stadio Olimpico Grande Torino

Probabili formazioni

Probabili formazioni Torino - Lazio

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • R. D'Aversa

Probabile formazione

Panchina

Allenatore

  • M. Sarri

Giocatori infortunati e squalificati

Infortuni e squalifiche

Infortuni e squalifiche

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa. 

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri. 

Le ultime partite

TOR
-Forma

Goal segnato (subito)
5/9
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

LAZ
-Forma

Goal segnato (subito)
6/7
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Precedenti tra le due squadre

TOR

Ultime 5 partite

LAZ

0

Vittorie

2

Pareggi

3

Vittorie

6

Goal segnati

11
Partite con più di 2,5 gol
2/5
Entrambe le squadre a segno
3/5

Classifica

Pubblicità
0