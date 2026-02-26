Dove vedere Torino-Lazio in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Seconda trasferta consecutiva per la Lazio di Maurizio Sarri, che dopo otto giorni dal pari dell'Unipol Domus contro il Cagliari è di scena in casa del Torino.

Esordio sulla panchina granata per Roberto D’Aversa, che ha preso il posto di Marco Baroni dopo la serie negativa con un solo punto nelle ultime quattro gare.

La Lazio va a caccia del successo dopo tre giornate, in cui ha conquistato due punti frutto dei pareggi contro Juventus e Cagliari e la sconfitta casalinga contro l’Atalanta.

La Lazio occupa al momento il decimo posto con 34 punti, mentre il Torino è a quota 27, a tre lunghezze di vantaggio dalla zona retrocessione.

Come guardare Torino-Lazio in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Lazio è visibile in diretta tv sia su Dazn che su Sky e NOW. In particolare, oltre all'app e al sito di Dazn, la gara di Torino è disponibile sui canali Sky, Sky Go e NOW numero 202 (Sky Sport Calcio), 213 (Sky Sport 4K) e 251 (Sky Sport).

Torino-Lazio, ora di inizio

Serie A - Serie A Stadio Olimpico Grande Torino

Probabili formazioni

Probabili formazioni Torino - Lazio Probabile formazione Panchina Allenatore R. D'Aversa Probabile formazione Panchina Allenatore M. Sarri

TORINO (3-5-2): Paleari; Coco, Maripan, Ismajli; Lazaro, Vlasic, Prati, Gineitis, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D'Aversa.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Pellegrini; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri.

Le ultime partite

Precedenti tra le due squadre

Classifica