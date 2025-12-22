Dove vedere Torino-Cagliari sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Tempo di considerazioni sul 2025 per Torino e Cagliari, che chiudono l'anno solare affrontandosi in terra piemontese. All'Olimpico Grande Torino, va in scena il 17esimo tra due squadre separate da due punti e ancora incerte su quello che sarà il prossimo anno.

Il Torino si è ripreso nelle ultime settimane ma si trova in un limbo tra la lotta per rincorrere l'Europa e quella per evitare di essere risucchiata nelle acque infernali della bassa graduatoria.

Dall'altra parte il Cagliari deve ancora trovare sè stesso, sempre in partita in questo campionato, ma spesso incapace di chiudere le partite o di entrare subito nelle stesse, subendo spesso goal difficili da recuperare.

Cinque punti separano i due tempi, con gli ultimi tre del 2025 fondamentali per presentarsi nel nuovo anno con il miglior spirito possibile.

Come vedere Torino-Cagliari in diretta? Canale TV e diretta streaming

Torino-Cagliari si può vedere in esclusiva tv e streaming su DAZN, sia sul sito ufficiale, sia sull'app.

Per guardare Torino-Cagliari su Sky, invece, bisogna aver attivato Zona DAZN: in questo caso il canale per seguire la sfida è il 215, ovvero quello denominato DAZN 2.

Come guardarla fuori dall'Italia con una VPN

Torino-Cagliari: ora di inizio

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite come Torino-Cagliari con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN , ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Torino e Cagliari giocano l'ultima partita del 2025 alle 15:00 di sabato 27 dicembre: teatro della sfida che chiude l'anno solare per entrambe è l'Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese.

Notizie sulle squadre e formazioni

Forma

Il Torino sta vivendo un buon periodo di forma, con due vittorie nelle ultime due partite che hanno allontanato le precedenti sconfitte consecutive.

Il Cagliari ha pareggiato 2-2 contro il Pisa nell'ultimo match, dopo aver perso il turno precedente e battuto la Roma. Insomma, una squadra decisamente altalenante.

Precedenti tra le due squadre

Classifica