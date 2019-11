Dove vedere Tavagnacco-Inter Femminile in tv e streaming

Tutto su Tavagnacco-Inter Femminile, gara valida per settima giornata del campionato di Serie A: dove vederla in tv e streaming.

L ' Femminile , reduce dalla vittoria nell'ultimo turno contro l'Orobica, fa visita al Tavagnacco nella settima giornata del campionato di .

Con DAZN vedi Tavagnacco-Inter Femminile su Inter TV IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Le nerazzurre, settime in classifica, cercano il secondo successo consecutivo dopo aver raccolto appena 4 punti nelle ultime quattro partite, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte subite contro e Femminile.

Il Tavagnacco invece attualmente occupa il penultimo posto in classifica con soli due punti in 6 partite e non ha ancora mai vinto in questo campionato.

In questa pagina tutte le informazioni su Tavagnacco-Inter Femminile: dalle formazioni a come seguire il match in tv e streaming .

TAVAGNACCO-INTER FEMMINILE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Tavagnacco-Inter femminile

Tavagnacco-Inter femminile Data: 23 novembre 2019

23 novembre 2019 Orario: 14.30

14.30 Canale : Inter TV su DAZN

Inter TV su DAZN Streaming: Inter TV su DAZN

ORARIO TAVAGNAGGO-INTER FEMMINILE

Tavagnacco-Inter Femminile si giocherà sabato 23 novembre 2019 alle ore 14.30. La gara è valida per la settima giornata del campionato di Serie A

Tavagnacco-Inter Femminile verrà trasmessa in diretta e in esclusiva da Inter TV su DAZN . Per vederla sarà necessario possedere una moderna smart tv o collegare il televisore di casa ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Tavagnacco-Inter Femminile sarà disponibile in diretta con Inter TV su DAZN collegandosi col proprio pc alla pagina ufficiale del servizio, oppure su tablet e smartphone scaricando l'apposita applicazione per sistemi iOS e Android. Al termine della gara gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.