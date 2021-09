Altro impegno per l'Italia, che affronta la Svizzera per le Qualificazioni Mondiali: le formazioni e dove vedere la sfida in diretta tv e streaming.

Altro impegno per l'Italia campione d'Europa, che dopo il pari interno con la Bulgaria sfida la Svizzera in un match valido per la quarta giornata delle qualificazioni ai prossimi Mondiali di Qatar 2022.

Italia e Svizzera si sono già affrontate nei gironi di Euro 2020, allo stadio Olimpico di Roma. In quell'occasione gli azzurri hanno prevalso in maniera netta, imponendosi con un sonante 3-0 grazie a una doppietta di Manuel Locatelli e al sigillo finale di Ciro Immobile.

Se l'Italia alla fine ha conquistato il trofeo, anche la Svizzera ha fatto una bellissima figura: la nazionale di Vladimir Petkovic, che dopo la conclusione della manifestazione ha lasciato il posto a Murat Yakin, si è issata fino ai quarti di finale, eliminando la Francia e poi uscendo contro la Spagna solo ai rigori.

QUANDO SI GIOCA SVIZZERA-ITALIA

Svizzera-Italia, gara valida per le Qualificazioni Mondiali a Qatar 2022, è in programma nella serata di domenica 5 settembre 2021, con calcio d'inizio alle ore 20.45. La sfida si giocherà al St. Jakob Park di Basilea.

DOVE VEDERE SVIZZERA-ITALIA IN TV E STREAMING

Svizzera-Italia, come tutte le partite della nostra Nazionale valide per le qualificazioni, sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva dalla Rai, in particolare su Rai 1.

La gara tra Svizzera e Italia si potrà vedere anche in streaming attraverso RaiPlay, o collegandosi al sito ufficiale oppure scaricando l'app su dispositivi come pc, smartphone oppure tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SVIZZERA-ITALIA

Nonostante il passaggio di consegne da Petkovic a Yakin, non ci sono stravolgimenti nella composizione della rosa della Svizzera. La formazione titolare dovrebbe dunque ricalcare quella vista durante gli Europei, con Shaqiri dietro alla coppia Embolo-Seferovic e Ricardo Rodriguez terzo di difesa. Spera anche Schär, mentre a destra c'è il solito ballottaggio Mbabu-Widmer. Out Xhaka, risultato positivo al Covid.

Considerata l'importanza della partita contro l'avversario più temibile del girone, anche Mancini dovrebbe mandare in campo la migliore formazione possibile. Dunque Donnarumma in porta, Di Lorenzo (o Florenzi) ed Emerson terzini con la coppia Bonucci-Chiellini al centro, quindi Barella-Jorginho-Verratti in mezzo al campo e il tridente Chiesa-Immobile-Insigne in attacco.

SVIZZERA (3-4-1-2): Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Mbabu, Zakaria, Freuler, Zuber; Shaqiri; Seferovic, Embolo. Ct. Yakin.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. Ct. Mancini.