In Italia, Svizzera vs Giordania è trasmessa su Sky Sport e in streaming su NOW. Di seguito trovate i dettagli per seguire la partita in diretta.

Come vedere Svizzera-Giordania con una VPN

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Svizzera-Giordania: data e orario

La Svizzera affronta la Giordania in un'amichevole internazionale che serve da banco di prova finale in vista del Mondiale 2026. Per entrambe le nazionali, si tratta dell'ultima occasione per mettere a punto meccanismi e schemi prima di volare negli Stati Uniti.

La Nati arriva a questo appuntamento con un recente percorso altalenante. Dopo aver strappato la qualificazione al Mondiale attraverso i playoff UEFA, la squadra elvetica ha raccolto un pareggio a reti inviolate contro la Norvegia e una sconfitta per 4-3 contro la Germania nelle ultime due amichevoli di marzo.

Nel Mondiale, la Svizzera è inserita nel Gruppo B, dove affronterà Qatar, Bosnia ed Erzegovina e Canada. Questo test contro la Giordania rappresenta l'ultima occasione per il commissario tecnico di valutare le opzioni a propria disposizione prima di chiudere la rosa definitiva.

La Giordania, dal canto suo, si presenta dopo due pareggi consecutivi in amichevole, entrambi per 2-2, contro Nigeria e Costarica. I Cavalieri del Giordano hanno vissuto un'esperienza positiva alla FIFA Arab Cup a dicembre, dove hanno superato la fase a gironi prima di cedere al Marocco.

Nel Mondiale, la Giordania è stata sorteggiata nel Gruppo J con Austria, Algeria e Argentina, un raggruppamento che rappresenta la sfida più ambiziosa della storia recente della nazionale. Ogni minuto di preparazione conta.

Per sapere dove seguire la partita in TV e in live streaming, ecco tutte le informazioni necessarie.

Notizie sulle squadre

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sugli indisponibili o sulle probabili formazioni di Svizzera e Giordania. Con la scadenza per la consegna delle rose definitive al 1° giugno, entrambi gli staff tecnici potrebbero optare per rotazioni ampie. Ulteriori aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

La Svizzera ha raccolto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 0-0 contro la Norvegia il 31 marzo 2026, mentre la sconfitta per 4-3 contro la Germania ha evidenziato qualche fragilità difensiva. In precedenza, la Nati aveva ottenuto una vittoria netta per 4-1 sulla Svezia nei playoff mondiali, segnando complessivamente 8 gol e subendone 8 in questo periodo.

La Giordania ha collezionato 2 vittorie, 2 pareggi e 1 sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultimo risultato è il 2-2 contro la Nigeria del 31 marzo 2026. I Cavalieri del Giordano avevano concluso la FIFA Arab Cup con due vittorie consecutive, battendo Iraq per 1-0 e Arabia Saudita per 1-0, prima di perdere contro il Marocco per 3-2 in semifinale. Nelle cinque partite considerate, la Giordania ha segnato 6 reti e ne ha subite 8.

Precedenti

I dati disponibili non riportano precedenti incontri ufficiali tra Svizzera e Giordania. Quella del 31 maggio 2026 potrebbe rappresentare una delle prime sfide dirette tra le due nazionali a livello senior.

Classifica









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