Svezia vs Italia sarà trasmessa in Italia su Rai 2. Di seguito i dettagli su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Come vedere Svezia-Italia con una VPN

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Svezia-Italia: data e orario

La Svezia ospita l'Italia nella qualificazione al Mondiale UEFA, una sfida che mette di fronte due nazionali in lotta per un posto al Mondiale 2027. Le due squadre si sono già incontrate in questa fase a gironi, rendendo questo match ancora più carico di significato.

La Svezia arriva a questa partita in un momento di forma altalenante. Nelle ultime cinque gare di qualificazione ha collezionato due vittorie, un pareggio e due sconfitte, con la recente caduta contro la Danimarca che ha frenato il suo cammino.

L'Italia, al contrario, sta attraversando un periodo di grande solidità. Le Azzurre hanno vinto tre delle ultime cinque partite, con una prestazione particolarmente convincente nel 6-0 rifilato alla Serbia ad aprile, e il pareggio a reti bianche contro la Danimarca dimostra la compattezza difensiva del gruppo.

Sullo sfondo di questa sfida c'è anche l'interesse crescente per il calcio svedese: Felicia Schroder, la giovane attaccante del BK Hacken, è al centro di voci di mercato che coinvolgono i più grandi club europei, a testimonianza della vivacità del movimento calcistico scandinavo.

I precedenti recenti tra le due nazionali raccontano di una rivalità equilibrata e combattuta, con risultati che si sono spesso decisi per un gol di scarto. Chi avrà la meglio questa volta?

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Svezia vs Italia Femminile in TV e in diretta streaming, con orario di calcio d'inizio e le ultime notizie sulle rose.

Formazioni





Stato di forma

La Svezia ha raccolto 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite di qualificazione al Mondiale UEFA. La sconfitta più recente è arrivata contro la Danimarca per 2-1, mentre in precedenza aveva battuto la Serbia per 1-0. Nelle cinque gare ha segnato 3 gol subendone 5.

L'Italia ha invece totalizzato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque uscite, senza subire sconfitte. L'ultimo risultato è stato un netto 3-0 contro la Serbia, preceduto dal pareggio per 0-0 con la Danimarca. Gli azzurri hanno segnato 10 gol complessivi in questo periodo, concedendone soltanto 2.

Precedenti

L'incontro più recente tra le due nazionali risale al 3 marzo 2026, quando la Svezia si impose per 1-0 sull'Italia in una gara valida per la qualificazione al Mondiale UEFA. Guardando agli ultimi cinque precedenti, il bilancio è favorevole alla Svezia con 3 vittorie contro 1 dell'Italia, con 1 pareggio. In Nations League, i due confronti del 2025 hanno prodotto un 3-2 per la Svezia e uno 0-0, mentre nel 2023 la Svezia vinse 1-0 a Roma e le squadre pareggiarono 1-1 in Svezia.

Classifica





Nel girone di qualificazione, la Svezia occupa attualmente la terza posizione, mentre l'Italia si trova al secondo posto della classifica.





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