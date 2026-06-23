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Come vedere Sudafrica-Corea del Sud con una VPN

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Sudafrica-Corea del Sud: data e orario

Sudafrica e Corea del Sud si affrontano al Monterrey Stadium in una sfida decisiva del Girone A della Coppa del Mondo 2026. Per entrambe le nazionali, il risultato di questa partita determinerà direttamente il passaggio agli ottavi di finale.

I Bafana Bafana arrivano a questo appuntamento dopo un inizio di torneo complicato. La sconfitta per 2-0 contro il Messico alla prima giornata, con due espulsioni, ha messo subito la squadra di Hugo Broos in una posizione difficile. Il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca, strappato grazie a un rigore controverso trasformato da Teboho Mokoena nel finale, ha tenuto vive le speranze di qualificazione. Ora la matematica è semplice: solo una vittoria garantisce il passaggio del turno.

La Corea del Sud, dal canto suo, ha vissuto un percorso speculare. La vittoria in rimonta per 2-1 sulla Repubblica Ceca alla prima giornata aveva alimentato grandi aspettative, ma la sconfitta per 1-0 contro il Messico ha complicato i piani di Hong Myung-bo. Ai Guerrieri Taeguk basta un pareggio per qualificarsi, ma una sconfitta potrebbe significare l'eliminazione.

Son Heung-min guida l'attacco coreano con la consueta pericolosità. Il capitano del LAFC è il punto di riferimento offensivo della squadra, affiancato da Lee Kang-in del PSG e dal difensore del Bayern Monaco Kim Min-jae, che formano il nucleo di talento attorno a cui Hong costruisce la sua squadra.

Per il Sudafrica, l'assenza del metronomo di centrocampo Teboho Mokoena, squalificato per somma di ammonizioni, è un problema reale per Broos. Oswin Appollis ha brillato contro la Repubblica Ceca e dovrebbe confermarsi titolare, mentre cresce la pressione perché l'allenatore belga dia spazio al giovane talento dell'Orlando Pirates Relebohile Mofokeng.

Una partita da dentro o fuori, con una delle due squadre destinata a tornare a casa. Di seguito trovi tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Hugo Broos dispone di una rosa senza infortunati né squalificati ufficialmente comunicati per questa partita. La probabile formazione dei Bafana Bafana prevede Williams in porta; Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba in difesa; Sithole, Adams e Mbatha a centrocampo; Maseko, Rayners e Appollis nel tridente offensivo.

Anche la Corea del Sud non registra indisponibili tra infortuni e squalifiche. Hong Myung-bo dovrebbe schierare Kim Seung-gyu tra i pali; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk e Kim Moon-hwan in difesa; Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Jae-sung e Seol Young-woo a centrocampo; Lee Kang-in e Son Heung-min in attacco. Ulteriori aggiornamenti sulle formazioni saranno disponibili avvicinandosi al calcio d'inizio.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Sudafrica ha ottenuto una vittoria, due pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque partite. Il risultato più recente è il pareggio per 1-1 contro la Repubblica Ceca il 18 giugno, mentre in precedenza erano arrivati la sconfitta per 2-0 contro il Messico e un 0-0 con il Nicaragua in amichevole. L'unica vittoria del periodo risale al 6 giugno contro la Giamaica, con un gol a zero. I Bafana Bafana hanno segnato due gol e ne hanno subiti tre nelle ultime cinque uscite.

La Corea del Sud arriva con tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque gare. Il risultato più recente è la sconfitta per 1-0 contro il Messico il 19 giugno, preceduta dalla vittoria per 2-1 sulla Repubblica Ceca il 12 giugno. Da segnalare anche il netto 5-0 rifilato a Trinidad e Tobago il 31 maggio. Le due sconfitte sono arrivate in amichevole, contro l'Austria e il Panama. Nelle ultime cinque partite, i Guerrieri Taeguk hanno segnato otto gol e ne hanno incassati sei.

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Classifica





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