Spezia e Verona in campo per lo spareggio salvezza di Serie A: tutte le info e dove vedere la partita in tv e streaming.

Torna lo spareggio salvezza in Serie A, a contendersi l'ultimo posto utile saranno Spezia e Verona che hanno chiuso la stagione regolare a pari punti. Le due squadre si affrontano in gara unica sul campo neutro del 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Per il Verona non si tratta del primo spareggio, dato che gli scaligeri nel 2000/01 si giocarono la salvezza contro la Reggina riuscendo ad avere la meglio sui calabresi nel doppio confronto grazie alla regola dei goal in trasferta: vittoria per 1-0 a Verona, sconfitta per 2-1 a Reggio Calabria.

In questa stagione gli scaligeri non sono mai riusciti a battere lo Spezia: 0-0 in trasferta e sconfitta per 2-1 al 'Bentengodi'. I precedenti però nel complesso sorridono al Verona che ha vinto 24 volte, contro i 12 successi dei liguri e 11 pareggi.

In caso di parità al novantesimo minuto non sono previsti i tempi supplementari ma le due squadre andranno direttamente ai calci di rigore.

QUANDO SI GIOCA LO SPAREGGIO SERIE A SPEZIA-VERONA

Lo spareggio salvezza di Serie A tra Spezia e Verona si giocherà domenica 11 giugno 2023 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Il calcio d'inizio del match è fissato alle ore 20.45.

DOVE VEDERE LO SPAREGGIO SERIE A SPEZIA-VERONA IN TV E STREAMING

La partita tra Spezia e Verona sarà trasmessa da DAZN: per vederla in tv servirà scaricare l'app di DAZN su un televisore compatibile, utilizzare console PlayStation o XBox, oppure dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast. In alternativa, il TIMVISION Box. Chi è abbonato a DAZN e a Sky, attivando inoltre Zona DAZN potrà vedere Spezia-Verona in tv al canale 214 di Sky.

Per vedere lo spareggio in diretta streaming, invece, sarà necessario collegarsi al sito di DAZN attraverso PC o notebook e cliccare sulla finestra della partita, oppure scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet.

Non è ancora chiaro se Spezia-Verona verrà trasmessa anche da Sky.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

I telecronisti DAZN di Spezia-Verona saranno Pierluigi Pardo e Fabio Bazzani.

IN DIRETTA SU GOAL

Le emozioni di Spezia-Verona anche su GOAL, potrete seguire lo spareggio salvezza della Serie A in diretta testuale collegandovi al nostro sito.

PROBABILI FORMAZIONI SPEZIA-VERONA

SPEZIA (3-5-2) - Zoet; Ampadu, Wisniewski, Nikolaou; Ferrer, Bourabia, Ekdal, Esposito, Reca; Shomurodov, Nzola. All.: Semplici.

VERONA (3-4-2-1) - Montipò; Magnani, Hien, Cabal; Faraoni, Veloso, Tameze, Depaoli; Verdi, Ngonge; Djuric. All.: Zaffaroni.