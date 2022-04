L'Inter di scena sul campo dello Spezia apre il 33° turno di Serie A.

Lo Spezia ritrova il palcoscenico del 'Picco' - dove ha vinto le ultime due partite - e prova a dare continuità alla missione salvezza ospitando l'Inter dopo lo 0-0 sul campo dell'Empoli. La formazione di Thiago Motta occupa il 15° posto in classifica a quota 33 punti.

In Liguria sbarca l'Inter che per la prima volta nel 2022 ha centrato due vittorie di fila piegando Juventus e Verona. I nerazzurri - in attesa del recupero con il Bologna - si presentano all'appuntamento con il doppio dei punti rispetto alla formazione spezzina: 66.

All'andata, in quel di San Siro, la squadra di Inzaghi si è imposta con un netto 2-0 frutto dei goal di Gagliardini e di Lautaro Martinez su calcio di rigore.

QUANDO SI GIOCA SPEZIA-INTER

Spezia-Inter si giocherà venerdì 15 aprile 2022 allo Stadio 'Picco' di La Spezia. Il calcio d'inizio è fissato per le ore 19.00.

DOVE VEDERE SPEZIA-INTER IN TV E STREAMING

La gara dell'Inter sul campo dello Spezia verrà trasmessa in diretta su DAZN: basterà scaricare l'app su una smart tv, oppure collegare il televisore ad un TIMVISION BOX, ad una console come PlayStation o Xbox, oppure attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick.

La sfida del 'Picco' verrà trasmessa in diretta e in coesclusiva anche su Sky: i canali di riferimento per seguire il match saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213).

DAZN e Sky Go consentiranno agli abbonati di seguire il match in diretta streaming: sarà sufficiente collegarsi ai portali ufficiali o scaricare l'app su dispositivi mobili.

Infine c'è NOW, il servizio streaming on demand di Sky: acquistato il pacchetto 'Sport' sarà possibile seguire il match di La Spezia in diretta.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su DAZN saranno Riccardo Mancini (telecronaca) e Simone Tiribocchi (commento tecnico) a raccontare Spezia-Inter. Sky non ha ancora comunicato i nomi.

PROBABILI FORMAZIONI DI SPEZIA-INTER

Thiago Motta con Manaj al centro del tridente completato da Agudelo e Gyasi. A centrocampo Kiwior in regia, Maggiore e Bastoni interni. Difesa a quattro a protezione di Provedel: Amian, Erlic, Nikolaou e Reca.

Inzaghi recupera Lautaro Martinez in avanti al fianco di Dzeko. In mezzo al campo tutto confermato rispetto alla gara col Verona: Dumfries e Perisic esterni, Calhanoglu e Barella ai lati di Brozovic. In difesa dubbio De Vrij: D'Ambrosio pronto a rimpiazzare l'olandese. Davanti ad Handanovic ci saranno anche Skriniar e Bastoni.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Agudelo, Manaj, Gyasi. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Calhanoglu, Brozovic, Barella, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.