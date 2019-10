Dove vedere SPAL-Napoli in tv e streaming

La SPAL sfida in casa il Napoli nella 9ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Il di Ancelotti inaugura la domenica della e sfida in trasferta la di Leonardo Semplici nel lunch match della 9ª giornata. I partenopei occupano il 4° posto in classifica con 16 punti, frutto di 5 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte, gli emiliani si trovano al terzultimo posto assieme al a quota 16, con sole 2 vittorie e 6 sconfitte.

Segui SPAL-Napoli in diretta streaming su DAZN

Sono 16 i precedenti in Serie A giocati in casa degli estensi e questi ultimi vedono una leggera prevalenza dei campani con 7 successi, 6 vittorie della SPAL e 3 pareggi. Il Napoli, che in settimana ha affrontato il in , viene da una sconfitta, 2 vittorie e un pareggio negli ultimi 4 turni, mentre la SPAL ha rimediato 3 sconfitte e una vittoria nelle ultime 4 gare disputate.

Il belga Dries Mertens è il miglior marcatore degli azzurri con 4 reti segnate, il bomber Andrea Petagna è il giocatore più prolifico dei biancazzurri con 3 goal realizzati.

QUANDO SI GIOCA SPAL-NAPOLI

SPAL-Napoli si giocherà il pomeriggio di domenica 27 ottobre 2019 nella cornice dello Stadio Paolo Mazza di Ferrara. Il fischio d'inizio della gara è previsto per le ore 15.00.

DOVE VEDERE SPAL-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida SPAL-Napoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta su DAZN e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) oppure ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

SPAL-Napoli sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN con un abbonamento Sky attivo potranno inoltre seguire la gara in tv anche attraverso l'applicazione presente sul decoder Sky Q.

Sarà naturalmente possibile seguire il match anche in diretta streaming sia su pc e notebook, collegandosi alla pagina ufficiale del servizio, sia su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando la app e in seguito avviandola e selezionando l'evento dal ricco palinsesto.

PROBABILI FORMAZIONI SPAL-NAPOLI

Semplici dovrebbe confermare il recuperato Vicari e Igor nella linea difensiva, con Tomovic e Cionek a giocarsi la terza maglia. A centrocampo dubbio fra Missiroli e Murgia, sulle fasce torna Strefezza dopo la squalifica e potrebbe soffiare il posto a Jacopo Sala, con Reca dall'altro lato. In attacco Petagna, nonostante un fastidio al ginocchio, sarà arruolabile: Al suo fianco ci sarà ancora una volta Floccari, favorito su Paloschi e Moncini.

Ancelotti dovrebbe schierare ancora Di Lorenzo come terzino sinistro, a meno che Ghoulam non dia sufficienti garanzie. A centrocampo possibile turno di riposo per Allan e Fabian Ruiz, con Elmas e Zielinski in campo dal 1'. A sinistra dovrebbe giocare Insigne, mentre è rebus assoluto in attacco, con 4 giocatori che si contendono due maglie. Milik e Mertens appaiono comunque in vantaggio sulla concorrenza di Fernando Llorente e Lozano.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Strefezza, Missiroli, Valdifiori, Kurtic, Reca; Floccari, Petagna

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Koulibaly, Luperto, Di Lorenzo; Callejon, Elmas, Zielinski, Insigne; Milik, Mertens