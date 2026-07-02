Coppa del Mondo - Mondiali - Fase Finale Los Angeles Stadium

Spagna vs Austria è trasmessa in diretta in Italia su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. La partita è disponibile anche su DAZN. I dettagli completi per guardare la partita in diretta sono riportati qui sotto.

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Spagna-Austria: data e orario

La Spagna affronta l'Austria al Los Angeles Stadium di Inglewood nel Round of 32 della Coppa del Mondo 2026. Luis de la Fuente porta ai gironi di eliminazione una squadra che non ha ancora subito un gol in questo torneo.

La Roja ha dominato il Gruppo H con autorità. Un netto 4-0 sull'Arabia Saudita, un 1-0 sull'Uruguay firmato da Alejandro Baena e un pareggio a reti inviolate con Cabo Verde: tre partite, zero gol subiti, primo posto blindato.

Lamine Yamal è il faro della Spagna. Il diciottenne del Barcellona ha gestito con cura i propri minuti nella fase a gironi, ma ha confermato di essere pronto a giocare novanta minuti interi nella fase a eliminazione diretta. La sua presenza dal primo minuto cambia i piani difensivi di qualsiasi avversario.

L'Austria arriva a questo appuntamento con una storia diversa. Ralf Rangnick ha portato la sua squadra ai sedicesimi di finale per la prima volta dal 1954, grazie al pareggio per 3-3 contro l'Algeria siglato da Sasa Kalajdzic al 94'. Prima di quel finale di gruppo, l'Austria aveva battuto la Giordania 3-1 e perso 2-0 contro l'Argentina.

Marcel Sabitzer è il cuore pulsante del gioco austriaco. Il centrocampista del Borussia Dortmund ha raggiunto quota cento presenze con la maglia della nazionale proprio in questa Coppa del Mondo, mentre Marko Arnautovic porta in campo 134 gettoni internazionali nella linea offensiva.

Chi vince sfiderà ai sedicesimi di finale una tra Portogallo e Croazia. Per la Spagna è un altro passo verso il secondo titolo mondiale della sua storia. Per l'Austria, l'occasione più grande degli ultimi settant'anni.

Di seguito tutte le informazioni su come seguire Spagna vs Austria in diretta, con i dettagli sul canale TV, lo streaming e l'orario di calcio d'inizio.

Formazioni

Luis de la Fuente deve fare a meno di Nico Williams, Yeremy Pino e Victor Munoz per infortunio. Il portiere titolare è Unai Simon, con una difesa composta da Marc Cucurella, Aymeric Laporte, Pau Cubarsi e Marcos Llorente. A centrocampo spazio a Rodri, Pedri e Mikel Merino, con Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal e Alejandro Baena a supporto dell'attacco. Yamal ha confermato di essere in condizione di giocare dall'inizio per l'intera durata della partita.

Ralf Rangnick non ha infortuni né squalifiche da gestire. Alexander Schlager difende i pali austriaci, protetto da Stefan Posch, David Alaba, Philipp Lienhart e Phillipp Mwene. Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Konrad Laimer e Xaver Schlager formano la linea di centrocampo, con Nicolas Seiwald e Marko Arnautovic a completare l'undici titolare previsto.

Stato di forma

La Spagna ha collezionato tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque partite. L'uscita più recente è il 1-0 sull'Uruguay nella fase a gironi del Mondiale, con Alejandro Baena decisivo. In precedenza, la Roja aveva travolto l'Arabia Saudita 4-0 in una prestazione di grande solidità. Complessivamente, nelle cinque gare la Spagna ha segnato nove gol e ne ha subiti due, mantenendo la porta inviolata in due occasioni.

L'Austria ha vinto tre partite, pareggiato una e persa una nelle ultime cinque uscite. La gara più recente è il 3-3 contro l'Algeria, deciso nei minuti di recupero. Prima di quel risultato, la sconfitta per 2-0 contro l'Argentina e il 3-1 sulla Giordania avevano delineato un percorso discontinuo. Le due vittorie in amichevole, 1-0 contro la Tunisia e 1-0 contro la Corea del Sud, completano un bilancio che mostra la capacità della squadra di Rangnick di portare a casa risultati utili.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al novembre 2009, quando la Spagna si impose 5-1 in un'amichevole disputata a Vienna. Prima di quella sfida, la Spagna aveva battuto l'Austria 4-0 in una gara di qualificazione ai Mondiali nel settembre 2001. L'unico pareggio nei tre incontri registrati è l'1-1 dell'ottobre 2000, sempre a Vienna, nella stessa campagna di qualificazione. Nei tre confronti totali, la Spagna ha vinto due volte e pareggiato una, segnando dieci gol contro i tre dell'Austria.

Classifica





La Spagna ha concluso al primo posto nel Gruppo H, mentre l'Austria si è qualificata come seconda classificata nel Gruppo J.





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