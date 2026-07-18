Dove vedere Spagna-Argentina in diretta tv e in streaming: canali, data, orario e formazioni

Coppa del Mondo - Finale New York/New Jersey Stadium

La finale della Coppa del Mondo 2026 tra Spagna e Argentina è trasmessa in Italia su DAZN e Rai 1, con live streaming disponibile su RaiPlay.

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Spagna-Argentina: data e orario

Al MetLife Stadium di East Rutherford va in scena la finale della Coppa del Mondo 2026: Spagna e Argentina si contendono il titolo iridato in quello che si preannuncia come uno degli appuntamenti più attesi del calcio internazionale degli ultimi anni.

La Roja di Luis de la Fuente arriva all'atto conclusivo con un percorso di sei vittorie consecutive dopo il pareggio all'esordio con Capo Verde. Una squadra che gioca con un'identità chiara e che non ha mai smesso di produrre calcio, eliminando Austria, Portogallo, Belgio e Francia.

L'Albiceleste di Lionel Scaloni ha risposto colpo su colpo. I campioni del mondo in carica hanno eliminato Capo Verde, Egitto, Svizzera e Inghilterra, quest'ultima superata in semifinale con il 2-1 in rimonta ad Atlanta. Sette vittorie su sette considerando anche i gironi, con Messi ancora una volta protagonista assoluto.

Tutti gli occhi saranno puntati sul duello generazionale tra Lionel Messi e Lamine Yamal. A 39 anni, Messi potrebbe disputare la sua ultima partita con la maglia dell'Argentina: Scaloni ha rifiutato di commentare le voci sul ritiro, lasciando aperta ogni possibilità. Yamal, dal canto suo, ha già dimostrato di reggere il peso delle partite importanti.

Anche Andres Iniesta, ex compagno di squadra di Messi e campione del mondo nel 2010, si è espresso ed ha avvertito la Spagna: neutralizzare Messi completamente è un'impresa impossibile. Il consiglio dell'ex centrocampista è di imporre il proprio gioco piuttosto che costruire la partita attorno alla marcatura del fuoriclasse argentino.

Di seguito tutte le informazioni su dove vedere Spagna-Argentina in TV e in live streaming, con orario di calcio d'inizio, probabili formazioni e ultime notizie.

Formazioni

Luis de la Fuente non registra infortuni né squalifiche nel gruppo spagnolo. Il tecnico dovrebbe schierare Unai Simon in porta, con una difesa composta da Pau Cubarsi, Marc Cucurella, Aymeric Laporte e Pedro Porro. A centrocampo spazio a Fabian Ruiz e Alejandro Baena, con Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal a completare l'undici titolare.

Anche Lionel Scaloni non segnala assenze per l'Argentina. Il ct albiceleste dovrebbe affidarsi a Emiliano Martinez tra i pali, con Cristian Romero, Nahuel Molina, Lisandro Martinez e Nicolas Tagliafico in difesa. Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Leandro Paredes e Rodrigo De Paul formeranno la linea mediana, con Lionel Messi e Julian Alvarez in attacco. Aggiornamenti saranno disponibili in prossimità del calcio d'inizio.

Stato di forma

La Spagna arriva alla finale con un ruolino di marcia praticamente perfetto: sei vittorie su sette partite disputate in questo Mondiale. L'ultimo risultato è il 2-0 rifilato alla Francia in semifinale il 14 luglio. In precedenza, La Roja aveva superato il Belgio per 2-1, il Portogallo con un gol di scarto e l'Austria 3-0. Complessivamente, la squadra di De la Fuente ha segnato 13 gol e ne ha subito uno nel corso del torneo.

L'Argentina non è da meno, anzi, gli uomini di Scaloni vantano un percorso netto nel torneo. L'ultima vittoria è arrivata il 15 luglio contro l'Inghilterra, con un 2-1 rimontato dopo essere stati in svantaggio. Nella fase a eliminazione diretta, l'Albiceleste ha battuto la Svizzera per 3-1, l'Egitto e il Capo Verde per 3-2. L'Argentina ha segnato 19 reti e ne ha concesse sette.

Precedenti

L’ultima sfida, un’amichevole del 27 marzo 2018, è finita 6-1 per la Spagna. In precedenza l’Argentina aveva vinto 4-1 nel settembre 2010, mentre la Spagna si era imposta 2-1 nel novembre 2009 e nell’ottobre 2006.

Classifica





Nel girone H la Spagna ha chiuso al primo posto; l'Argentina ha guidato il girone J.





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