La partita tra Spagna e Arabia Saudita è trasmessa in Italia su Rai 1 e in streaming gratuito su RaiPlay. La gara è disponibile anche su DAZN. Di seguito trovi i canali e le opzioni per seguire la diretta.

Come vedere Spagna-Arabia Saudita con una VPN

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Spagna-Arabia Saudita: data e orario

La Spagna affronta l'Arabia Saudita all'Atlanta Stadium in una sfida del Gruppo H della Coppa del Mondo 2026. Per La Roja si tratta di una partita da non sbagliare dopo un esordio deludente nel torneo.

Luis de la Fuente e i suoi hanno pareggiato 0-0 contro Capo Verde alla prima uscita mondiale, una prestazione che ha acceso le polemiche in patria. Il commissario tecnico ha difeso pubblicamente Rodri dalle critiche, definendolo il miglior giocatore del mondo nonostante le accuse di rallentare il gioco della squadra.

Lamine Yamal è tornato in campo da subentrato contro Capo Verde dopo due mesi di stop per infortunio. Il talento del Barcellona ha trasmesso segnali positivi e ha mandato un messaggio di fiducia ai tifosi spagnoli: la sua crescita in condizione è una variabile importante per le prossime partite.

L'Arabia Saudita, invece, ha iniziato il Mondiale con un pareggio per 1-1 contro l'Uruguay. I Falchi Verdi guidati da Georgios Donis hanno dimostrato solidità difensiva nelle ultime settimane, anche se il cammino di avvicinamento al torneo ha incluso due sconfitte nelle amichevoli.

In classifica nel Gruppo H, l'Arabia Saudita precede la Spagna con entrambe le squadre in cerca dei tre punti per restare in corsa. La partita si preannuncia aperta, con la Spagna costretta a sbloccarsi offensivamente e i sauditi determinati a confermare i progressi visti all'esordio.

Scopri di seguito come seguire la partita in diretta TV e in streaming, con tutte le informazioni su canali e orario.

Formazioni

La Spagna è allenata da Luis de la Fuente. Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali su probabili formazioni, infortuni o squalifiche per La Roja. Le ultime notizie verranno aggiornate in prossimità del calcio d'inizio.

L'Arabia Saudita è guidata dal tecnico Georgios Donis. Anche per i Falchi Verdi non sono stati comunicati dati ufficiali su formazioni, indisponibili o giocatori squalificati. Ulteriori aggiornamenti saranno disponibili nelle ore precedenti alla gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche 25 V. Munoz Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

La Spagna arriva a questa partita con un bilancio di 2 vittorie, 3 pareggi e nessuna sconfitta nelle ultime cinque uscite. L'ultima partita è stato il pareggio per 0-0 contro Capo Verde ai Mondiali il 15 giugno, mentre in precedenza aveva battuto il Perù 3-1 in amichevole. Nelle cinque gare complessive, La Roja ha segnato 4 gol e ne ha subiti 1, con tre clean sheet all'attivo.

L'Arabia Saudita presenta un cammino recente di 1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime cinque partite. All'esordio mondiale ha pareggiato 1-1 con l'Uruguay il 15 giugno, mentre prima del torneo aveva battuto Porto Rico 3-0 in amichevole. Nelle ultime cinque gare la squadra ha segnato 5 reti e ne ha incassate 6, con le due sconfitte consecutive contro Ecuador e Serbia che hanno preceduto il Mondiale.

Precedenti

L'ultimo precedente tra le due nazionali risale al 7 settembre 2012, quando la Spagna si impose 5-0 in un'amichevole. Nei tre incontri disponibili, la Spagna ha vinto due volte e l'Arabia Saudita non ha mai battuto La Roja: l'unico confronto ravvicinato fu il 3-2 spagnolo in amichevole nel maggio 2010. L'Arabia Saudita ha ospitato la Spagna in una gara ufficiale ai Mondiali del 2006, perdendo 0-1.

Classifica





Nel Girone H dei Mondiali 2026, l'Arabia Saudita occupa attualmente la seconda posizione, mentre la Spagna è terza.





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