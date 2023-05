Dove vedere Siviglia-Roma in tv e streaming

Siviglia e Roma si sfidano nella finale di Europa League: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Importante appuntamento con la storia per la Roma. La compagine giallorossa, dopo aver trionfato nell’edizione 2021/2022 della Conference League, si appresta a giocare la sua seconda finale europea consecutiva. Questa volta i capitolini hanno l’occasione di vincere, per la loro prima volta, l’Europa League ma per farlo dovranno superare un avversario che nel corso degli anni ha sviluppato un rapporto del tutto speciale con la competizione: il Siviglia.

In palio non c’è solo la possibilità di mettere in bacheca un trofeo importantissimo, ma anche quella di dare un senso diverso alla stagione che verrà. Un eventuale trionfo vorrebbe dire qualificazione alla fase a gironi della prossima edizione della Champions League ed un posto nel match che assegnerà la Supercoppa Europea.

La Roma si presenta all’appuntamento dopo essersi piazzata al secondo posto nel Gruppo C (un girone dominato dal Betis) e aver eliminato il Salisburgo negli spareggi (sconfitta per 1-0 all’andata e vittoria per 2-0 al ritorno), la Real Sociedad negli ottavi (2-0 all’andata e 0-0 al ritorno), il Feyenoord nei quarti (sconfitta per 1-0 all’andata e vittoria per 4-1 al ritorno ai supplementari) ed aver superato l’ostacolo Bayer Leverkusen in semifinale (vittoria per 1-0 a Roma e pareggio per 0-0 in Germania).

Il Siviglia ha invece iniziato in Champions League il suo cammino europeo ed è stato retrocesso in Europa League dopo essersi piazzato al terzo posto in un Gruppo G che comprendeva anche Manchester City, Borussia Dortmund e Copenaghen. Da lì in poi ha superato gli ostacoli PSV, Fenerbahçe e Manchester United, prima di eliminare la Juventus in semifinale (1-1 a Torino e vittoria per 2-1 degli iberici in casa ai supplementari).

José Mourinho avrà l’occasione di diventare il primo allenatore a vincere l’Europa League con tre squadre diverse (dopo i successi alla guida di Porto e Manchester United), mentre il Siviglia punta al suo settimo trionfo dopo essersi imposto nel torneo, tra Coppa UEFA ed Europa League, in ben sei occasioni (record assoluto).

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-ROMA

La finale dell’edizione 2022/2023 dell’Europa League si disputerà mercoledì 31 maggio alla Puskas Arena di Budapest. Il calcio d’inizio è stato programmato alle ore 21.00, a dirigere la contesa sarà l’arbitro inglese Anthony Taylor.

La sfida che vedrà opposte Siviglia e Roma si giocherà in gara unica. Se il risultato sarà di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà con due tempi supplementari da 15 minuti ed eventualmente, in caso di ulteriore parità, con i calci di rigore.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-ROMA IN TV E STREAMING

Per Siviglia-Roma verrà garantita una copertura ampissima e quindi gli appassionati che vorranno seguire il match avranno diverse opzioni a disposizione.

Il match verrà proposto in diretta da DAZN e sarà quindi visibile su tutte le smart tv compatibili con l’apposita app, o ancora su tutte le altre tipologie di televisori collegabili a dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box, o a console di gioco PlayStation e Xbox.

Anche Sky proporrà la diretta della gara e i canali di riferimento per i suoi abbonati saranno Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251).

Per la sfida è prevista anche la trasmissione in chiaro che verrà garantita dalla Rai: il canale di riferimento sarà Rai 1.

Diverse dunque le opzioni anche per seguire il match in streaming. Lo si potrà fare su dispositivi mobili come smartphone e tablet tramite le app di DAZN, SKY GO e NOW, o ancora attraverso pc e notebook collegandosi ai siti ufficiali delle piattaforme citate.

Anche la Rai garantirà la trasmissione in streaming e in chiaro della finale di Europa League e lo farà attraverso il servizio RaiPlay.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Sarà Pierluigi Pardo a curare la telecronaca di Siviglia-Roma per DAZN. Al suo fianco, per il commento tecnico, ci sarà Andrea Stramaccioni.

Sky e Rai non hanno ancora comunicato a chi hanno affidato il racconto della partita.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-ROMA

José Luis Mendilibar sistemerà il suo Siviglia con un 4-2-3-1 nel quale non ci sarà lo squalificato Acuna. Spazio dunque a sinistra a Telles, mentre in mediana prenderà posto Fernando al fianco di Rakitic. En-Nesyri agirà da unica punta, supportato da Ocampos, Torres e Gil.

José Mourinho potrebbe puntare su un 3-5-1-1 nel quale Mancini, Smalling ed Ibanez dovrebbero andare a comporre il terzetto di difesa davanti a Rui Patricio. Celik (in ballottaggio con Zalewski) e Spinazzola presidieranno le fasce, con Wijnaldum posizionato nel trio di mediana, mentre in attacco Abraham sarà la punta centrale supportata da Pellegrini. Ancora in forte dubbio Dybala.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Badé, Gudelj, Alex Telles; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri.

ROMA (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Matic, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Pellegrini; Abraham.