Juventus a Siviglia per andare a caccia della finale di Europa League: dove vedere la semifinale di ritorno in diretta tv e streaming.

Salvata nella gara d'andata da Federico Gatti, già decisivo nel quarto d'andata contro lo Sporting, la Juventus va a Siviglia per provare a conquistare la finale di Europa League: per i bianconeri sarebbe la prima volta da quando la competizione ha assunto l'attuale denominazione.

La Juventus è costretta a vincere con qualsiasi punteggio per approdare alla finalissima di Europa League, ma lo stesso vale per il Siviglia: lo 0-0 infatti non basta agli andalusi, in quanto nelle coppe europee non è più in vigore la regola del valore doppio attribuito ai goal segnati in trasferta. Tradotto: con un altro pareggio con qualsiasi risultato si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai calci di rigore.

Il Siviglia è il club che più volte si è messo in bacheca la Coppa UEFA/Europa League: ben sei. La Juventus invece è a quota tre ma, come già accennato, da quando la competizione ha cambiato denominazione non mai riuscita ad alzare il trofeo, fermandosi in semifinale nel 2014 sotto la guida di Antonio Conte.

Di seguito tutte le informazioni utili su Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League: dove vedere la partita in tv e streaming e le formazioni.

QUANDO SI GIOCA SIVIGLIA-JUVENTUS

La semifinale di Europa League tra Siviglia e Juventus si gioca al Sanchez Pizjuan, stadio di casa della formazione andalusa, nella serata di giovedì 18 maggio 2023: il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 21.00, in contemporanea con l'altra semifinale di ritorno tra Bayer Leverkusen e Roma.

DOVE VEDERE SIVIGLIA-JUVENTUS IN TV E STREAMING

Siviglia-Juventus sarà visibile in diretta tv su DAZN: per vedere la partita, tramite abbonamento, bisognerà scaricare l'app su un televisore compatibile, utilizzare dispositivi come Google Chromecast o Amazon Fire Stick TV, o una console PlayStation e XBox o ancora un TIMVISION Box.

L'alternativa per vedere Siviglia-Juventus in tv è Sky, che trasmetterà la sfida su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e sul canale numero 252 del satellite.

Siviglia-Juventus, infine, sarà visibile anche in chiaro e gratis su TV8 (canale numero 8 del Digitale Terrestre o 5008 di Sky).

La gara tra Siviglia e Juventus sarà inoltre visibile in diretta streaming su DAZN (scaricando l'app su pc, smartphone o tablet oppure accedendo al sito ufficiale), su Sky (tramite l'app SkyGo, riservata agli abbonati), gratis sul sito di TV8 o ancora su NOW.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Saranno Stefano Borghi e Simone Tiribocchi il telecronista e la seconda voce di Siviglia-Juventus su DAZN. La coppia scelta da Sky e TV8 è invece Federico Zancan-Giancarlo Marocchi.

IN DIRETTA SU GOAL

Un'altra possibilità per seguire Siviglia-Juventus live è la diretta scritta di GOAL, che vi permetterà di rimanere aggiornati su tutte le azioni salienti della sfida del Sanchez Pizjuan.

PROBABILI FORMAZIONI SIVIGLIA-JUVENTUS

Ancora senza Marcão, il Siviglia dovrebbe scendere in campo con lo stesso undici dell'andata. Dunque, En-Nesyri in attacco sostenuto da Ocampos, Oliver Torres e Bryan Gil. Gudelj spostato difensore centrale, Rakitic con Fernando in mezzo al campo.

Nella Juventus torna Bremer rispetto alla gara dell'Allianz Stadium, mentre Bonucci è out. Uno tra Miretti e Fagioli nella posizione di mezzala destra, in attacco probabile che la scelta ricada sulla coppia Di Maria-Vlahovic: anche Chiesa e Milik sono però in corsa per una maglia.

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bounou; Jesus Navas, Gudelj, Badé, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri