Dove vedere Siviglia-Barcellona in tv e streaming

Siviglia e Barcellona si affrontano nell'andata dei quarti di finale di Coppa del Re. Voglia di rivincita per l'ex blaugrana Munir.

Archiviati gli impegni di campionato, che hanno visto i blaugrana battere al Camp Nou il Leganes ed i biancorossi soccombere per 2-0 al Bernabeu contro il Real Madrid, Siviglia e Barcellona si affrontano nella gara di andata dei quarti di finale di Coppa del Re. La squadra di casa vorrà sicuramente sfatare una serie negativa che contro Messi e compagni (a segno 32 volte in 35 partite ufficiali contro gli andalusi ma non convocato da Valverde) dura da 23 partite.

I catalani, che hanno appena ufficializzato l'arrivo di Boateng dal Sassuolo (prima convocazione per lui) per avere così a disposizione un vice-Suarez al posto del partente Munir, potrebbero trovarsi di fronte proprio il classe 1995, che fino a questo momento in campionato ha collezionato solamente 27 minuti in due partite ma che in Coppa del Re ha giocato 90 minuti nella gara di ritorno degli ottavi di finale contro l'Athletic Bilbao.

SIVIGLIA-BARCELLONA DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Siviglia e Barcellona sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN e sarà visibile su diversi dispositivi. L'evento resterà inoltre disponibile per la sua visione integrale anche on demand, ragione per la quale tifosi ed appassionati potranno rivedere la gara quando vorranno.

SIVIGLIA-BARCELLONA DATA E ORA

Siviglia-Barcellona si giocherà martedì 23 gennaio 2019 alle ore 21.30 italiane allo stadio Sanchez Pizjuan di Siviglia. Si tratterà del nono confronto tra le due squadre nella competizione: fino a questo momento 5 vittorie, 2 pareggi ed una sola sconfitta per i blaugrana.