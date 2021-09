Dopo il ko col Real Madrid, l'Inter va in casa dello Shakhtar per rialzarsi in Champions League: le info sulla gara e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il ko dell'esordio contro il Real Madrid, l'Inter si reca in casa dello Shakhtar Donetsk con un solo obiettivo: conquistare la prima vittoria nel girone di Champions League e ritrovare la strada che conduce verso la fase a eliminazione diretta della competizione.

Se l'Inter ha iniziato male il proprio percorso nella Champions League 2021/22, nemmeno lo Shakhtar può sorridere: la formazione di Roberto De Zerbi è stata infatti sconfitta in casa dello Sheriff Tiraspol, formazione moldava che sorprendentemente si è qualificata per la fase a gironi per la prima volta nella propria storia.

Lo Shakhtar, in attesa di sfidare l'Inter, si è però messo in tasca il primo trofeo stagionale (e primo trofeo da allenatore anche per De Zerbi): la Supercoppa ucraina, conquistata battendo gli eterni rivali della Dinamo Kiev.

Shakhtar e Inter si sono affrontate anche nella scorsa edizione dei gironi di Champions League, con un doppio 0-0 che ha condannato la formazione allora allenata da Antonio Conte a una precoce eliminazione. Due anni fa, invece, l'Inter ha superato lo Shakhtar con un roboante 5-0 in semifinale di Europa League.

QUANDO SI GIOCA SHAKHTAR-INTER

Shakhtar-Inter, gara valida per la seconda giornata dei gironi di Champions League, è in programma nella serata di martedì 28 settembre 2021 allo stadio Metalist di Kharkiv, in Ucraina. Il calcio d'inizio sarà alle ore 18.45.

DOVE VEDERE SHAKHTAR-INTER IN TV E STREAMING

Shakhtar-Inter sarà visibile in diretta tv e in esclusiva su Sky, che detiene i diritti della Champions League. I canali di riferimento attraverso i quali vedere la partita saranno Sky Sport Uno e il numero 252 del satellite. Non ci sarà invece la trasmissione in chiaro su Mediaset.

Per vedere Shakhtar-Inter ci si potrà anche affidare a una diretta streaming su SkyGo, il servizio che Sky mette a disposizione dei propri abbonati, fruibile attraverso dispositivi come pc, smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SHAKHTAR-INTER

L'Inter di Simone Inzaghi si affiderà al suo classico 3-5-2, con la coppia offensiva formata da Lautaro Martinez e Dzeko. Da capire se Correa potrà recuperare almeno per la panchina. Difesa con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Il dubbio principale riguarda la fascia destra, dove Dumfries e Darmian sono come sempre in ballottaggio. Perisic agirà sulla corsia opposta.

4-2-3-1 invece per lo Shakhtar di Roberto De Zerbi, che schiera come unica punta Traoré. Bagarre per i tre posti alle sue spalle tra i vari Marlos, Tetê, Pedrinho e Alan Patrick. Difesa con Dodô, l'ex Sassuolo Marlon, Matvienko e Ismaily davanti a Pyatov, mentre la coppia di centrocampo è Maycon-Stepanenko.

SHAKHTAR (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Marlon, Matvienko, Ismaily; Maycon, Stepanenko; Marlos, Alan Patrick, Pedrinho; Traoré.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.