Nino Caracciolo

Dove vedere Senegal-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Senegal-Sudan si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming.

Ottavi di finale della Coppa d’Africa tutti da seguire, con gare che promettono goal, emozioni e risultati sorprenderti come da tradizione della competizione.

Tra i match in calendario in questo turno c’è anche quello tra Senegal e Sudan: la vincente sfiderà nei quarti una tra Mali e Tunisia.

Il Senegal ha chiuso al primo posto il raggruppamento D con sette punti (due vittorie e un pareggio), il Sudan invece si è classificato terzo nel gruppo E.

Come guardare Senegal-Sudan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Senegal-Sudan sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN 

Se ti trovi all'estero, potresti dover utilizzare una rete privata virtuale (VPN) per guardare le partite con il tuo solito servizio di streaming. Una VPN, come NordVPN, ti consente di stabilire una connessione online sicura durante lo streaming. Se non sei sicuro su quale VPN utilizzare, consulta la guida di GOAL alle migliori VPN per lo streaming sportivo.

Senegal-Sudan: ora di inizio

Notizie sulle squadre e formazioni

Forma

Partite tra le due squadre

Le due nazionali si sono affrontate sei volte e il Sudan finora non ha mai vinto: quattro i successi del Senegal e due i pareggi.

Classifica

