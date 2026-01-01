Dove vedere Senegal-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni

Ottavi di finale della Coppa d’Africa tutti da seguire, con gare che promettono goal, emozioni e risultati sorprenderti come da tradizione della competizione.

Tra i match in calendario in questo turno c’è anche quello tra Senegal e Sudan: la vincente sfiderà nei quarti una tra Mali e Tunisia.

Il Senegal ha chiuso al primo posto il raggruppamento D con sette punti (due vittorie e un pareggio), il Sudan invece si è classificato terzo nel gruppo E.

Come guardare Senegal-Sudan in diretta? Canale TV e diretta streaming

Senegal-Sudan sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia (canale numero 60 del digitale terrestre) e visibile in diretta streaming sul sito di Sportitalia, scaricando l'app su dispositivi mobili e utilizzando NordVPN.

Come guardare ovunque con una VPN

Le due nazionali si sono affrontate sei volte e il Sudan finora non ha mai vinto: quattro i successi del Senegal e due i pareggi.

