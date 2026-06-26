La partita è disponibile in diretta streaming su DAZN. Le opzioni per seguire la gara in TV e in live streaming sono indicate di seguito.

Come vedere Senegal-Iraq con una VPN

Se viaggi all'estero o semplicemente desideri accedere ai tuoi soliti servizi di streaming da un'altra parte del mondo, potresti incontrare restrizioni geografiche. In questo caso, una rete privata virtuale (VPN) può essere molto utile.

Una VPN, come ExpressVPN, ti permette di stabilire una connessione online sicura e crittografata. Cambiando virtualmente la tua posizione in un paese in cui la partita viene trasmessa, puoi aggirare le restrizioni geografiche e guardare la tua squadra del cuore in diretta.

Senegal-Iraq: data e orario

Senegal e Iraq si affrontano nella terza e ultima giornata del Girone I della Coppa del Mondo 2026, venerdì 26 giugno al BMO Field di Toronto. Per entrambe le nazionali è l'ultima possibilità di restare in corsa per gli ottavi di finale.

I Leoni della Teranga arrivano a questa sfida dopo due sconfitte consecutive. La più recente è il 3-2 subito dalla Norvegia il 23 giugno, una partita in cui Ismaila Sarr ha segnato due gol ma non è bastato per evitare la terza sconfitta in altrettante gare tra tornei ufficiali e amichevoli recenti. Pape Thiaw deve trovare la risposta giusta per sbloccare un torneo fin qui avaro di soddisfazioni.

L'Iraq di Graham Arnold è in una situazione ancora più complicata. I Leoni della Mesopotamia hanno incassato sette gol senza risponderne uno nelle prime due partite mondiali: 4-1 dalla Norvegia e 3-0 dalla Francia, con Kylian Mbappé protagonista assoluto a Philadelphia. Arnold deve ricostruire fiducia difensiva e trovare finalmente la via del gol.

Entrambe le squadre sono a zero punti in fondo al Girone I. Francia e Norvegia hanno già conquistato i primi due posti, ma otto delle dodici terze classificate accederanno al Round of 32. Una vittoria qui potrebbe ancora essere sufficiente per proseguire il cammino, anche se la differenza reti peserà.

Per il Senegal, tre punti significherebbero terzo posto nel girone e qualificazione da valutare in base ai risultati degli altri gruppi. Per l'Iraq, invece, il pareggio equivale all'eliminazione: serve vincere a tutti i costi.

Il BMO Field, casa del Toronto FC, ospiterà oltre 45.000 spettatori grazie ai lavori di ampliamento realizzati per il torneo. Di seguito tutte le informazioni su come seguire la partita in diretta TV e in streaming.

Formazioni

Pape Thiaw schiera un undici probabile con Mory Diaw in porta, difesa composta da Moussa Niakhate, Krepin Diatta, Malick Diouf e Kalidou Koulibaly. A centrocampo agiscono Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye e Lamine Camara, mentre il tridente offensivo è formato da Ismaila Sarr, Sadio Mané e Nicolas Jackson. Il Senegal non registra infortuni né squalificati in vista del calcio d'inizio.

Graham Arnold risponde con Ahmed Basil Fadhil tra i pali, retroguardia con Akam Hashem, Hussein Ali, Zaid Tahseen e Merchas Doski. In mediana spazio a Zidane Iqbal, Ali Jasim e Marko Lawk Farji, con Amir Al-Ammari e Ayman Hussein alle spalle del centravanti Ali Al Hamadi. Anche l'Iraq non segnala indisponibili o diffidati per questa gara.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Stato di forma

Il Senegal arriva a questa sfida con un bilancio di una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'esito più recente è la sconfitta per 3-2 contro la Norvegia il 23 giugno, con Sarr autore di una doppietta. In precedenza, i Leoni della Teranga avevano perso 3-1 contro la Francia il 16 giugno. L'unica vittoria in questo ciclo risale al 3-1 sul Gambia in amichevole a marzo, mentre il pareggio è arrivato contro l'Arabia Saudita (0-0). Nelle cinque gare il Senegal ha segnato otto reti e ne ha subite nove.

L'Iraq ha anch'esso una sola vittoria nelle ultime cinque uscite, con un pareggio e tre sconfitte. La gara più recente è la sconfitta per 3-0 contro la Francia il 22 giugno, preceduta dal 4-1 subito dalla Norvegia il 16 giugno. Arnold ha registrato un pareggio (1-1 con la Spagna) e un successo (1-0 sull'Andorra) nelle amichevoli di preparazione. In cinque partite i Leoni della Mesopotamia hanno segnato quattro gol e ne hanno incassati dieci, con la tenuta difensiva che rimane il problema principale.

Precedenti

Non esistono precedenti registrati tra Senegal e Iraq. La gara di venerdì al BMO Field di Toronto rappresenta il primo incontro ufficiale tra le due nazionali.

Classifica





Nel Mondiali - Girone I, il Senegal occupa attualmente il terzo posto e l'Iraq il quarto dopo due giornate di gare.





Scarica e installa: Iscriviti a ExpressVPN o a un altro servizio VPN affidabile (consulta la guida di GOAL qui) e scarica l'app sul tuo dispositivo.

Connettiti a un server: Apri l'app e seleziona la posizione del server in cui viene trasmessa la partita (ad esempio, se ti trovi nel Regno Unito ma vuoi guardare uno streaming statunitense, connettiti a un server statunitense).

Cancella la cache: A volte il browser memorizza la tua posizione precedente. Cancella i cookie o aggiorna il browser per assicurarti che la modifica abbia effetto.

Inizia lo streaming: Vai al sito web e all'app del tuo emittente e goditi la partita.

Come guardare sul grande schermo

Guardare sul telefono o sul laptop va bene, ma lo sport in diretta si apprezza al meglio sul grande schermo.





Ecco come far funzionare la VPN sulla tua TV

Smart TV e Fire Stick: la maggior parte delle TV e dei dispositivi Android, come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast con Google TV, dispongono di app VPN native. Cerca semplicemente il tuo provider VPN nell'app store della TV, accedi e connettiti come faresti sul tuo telefono.



Apple TV, Roku e console: questi dispositivi spesso non supportano app VPN dirette. La soluzione più semplice è utilizzare Smart DNS (di solito disponibile nelle impostazioni del tuo account VPN) o duplicare/trasmettere lo streaming dal tuo telefono o laptop connesso alla VPN alla TV.







