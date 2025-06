Dove vedere Seattle Sounders-PSG in diretta TV e streaming?

Terza e ultima giornata del girone B del Mondiale per Club: tutte le info su Seattle-PSG e dove vedere il match in tv e streaming.

Nella terza e ultima giornata del girone B del Mondiale per Club si affrontano i Seattle Sounders e il Paris Saint-Germain.

Tutti i match di questo turno si giocano in contemporanea, dunque anche Atlético Madrid e Botafogo - le altre contendenti al passaggio del turno - sapranno in diretta il risultato di questo match.

Dove vedere Seattle Sounders-PSG in diretta: canale tv e streaming

Seattle Sounders-PSG sarà trasmessa gratuitamente ed in esclusiva da DAZN: per vederla in diretta tv servirà scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, oppure utilizzare dispositivi Amazon Firestick e Google Chromecast, il TIMVISION Box o console PlayStation e XBox.

Chi presenterà e racconterà Seattle Sounders-PSG:

Telecronista DAZN: Dario Mastroianni

Seattle Sounders-PSG: data e orario del fischio d'inizio

Mondiale per Club - Gruppo B Lumen Field

Seattle Sounders-PSG: probabili formazioni, infortunati e squalificati

Come stanno Seattle Sounders e PSG

Il Seattle Sounder è ad un passo dall'eliminazione ai gironi dopo aver perso le prime due partite contro il Botafogo e l'Atletico Madrid con il risultato di 2-1 e 3-1. La squadra statunitense deve vincere con 3 goal di scarto e sperare che l'Atletico perda contro il Botafogo.

Passo falso del PSG che nel momento in cui sembrava davvero volare dopo la vittoria in finale di Champions contro l'Inter per 5-0 e il successo per 4-0 contro l'Atletico nell'esordio al Mondiale per Club ha perso contro il Botafogo per 1-0. Tutto comunque è ancora nelle mani dei francesi che vincendo accederebbero agli ottavi.

